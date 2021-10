Il grande rimbalzo estivo dell’Italia: tutti i dati di Expedia













Italia meta sempre più amata. Lo confermano iI nuovi dati di Expedia Group, che mostrano il grande successo dalle destinazioni estive italiane per i soggiorni tra luglio e agosto 2021. I dati hanno rivelato un aumento dell’interesse, sia da parte dei viaggiatori nazionali che internazionali, per il centro nord e le destinazioni della costa Adriatica, con il 25% delle ricerche complessive effettuate per Roma, il Lago di Garda, Rimini, Venezia e la Riviera Veneta.

Cresce invece del +140% anno su anno, la domanda per le strutture ricettive italiane, specialmente a Roma (+365%), Rimini (+225%) e Lago di Garda (+180% ).

Le destinazioni più ricercate nel portale sono state: Rimini (+60%), Salento (+30%), Calabria (+60%), Lago di Garda (+80%) e infine Roma con una crescita del 120%.

Rispetto al 2020, l’interesse per la Sicilia e la Sardegna è aumentato rispettivamente del 210% e del 185%.

Quanto ai mercati internazionali, Expedia Group ha analizzato l’interesse di utenti stranieri per le strutture ricettive durante l’estate, evidenziando che i primi cinque bacini di mercato a livello internazionale hanno registrato una crescita di interesse a tre cifre, a partire dagli Stati Uniti (+940%), seguiti da Francia (+210%), Danimarca (+580%), Germania (+175%) e Svizzera (+180%).

Dai dati, emerge anche che i principali paesi europei hanno costituito quasi il 50% delle ricerche di destinazioni italiane. In particolare, a visitare l’Italia sono stati i francesi (10%), i danesi (10%) e i tedeschi (10%).

I dati di ricerca di Expedia Group rivelano anche che la pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione dei viaggiatori: secondo i dati che la metà (50%) dei viaggiatori italiani ha preferito usare smartphone o tablet per la ricerca delle loro vacanze estive.

«Questi dati sono un chiaro segnale che gli italiani sentono di nuovo il bisogno di viaggiare. Siamo orgogliosi di poter lavorare quotidianamente al fianco dei nostri lodging partner per supportarli. Giorno dopo giorno lavoriamo e analizziamo dati, insight e ricerche di mercato con l’obiettivo di rilanciare l’intero settore – ha dichiarato Giovanni Moretto, director, market management for Italy di Expedia Group – L’aumento delle ricerche verso le destinazioni italiane da parte di viaggiatori europei ed extraeuropei è un segnale di come i vaccini, il conseguente allentamento delle restrizioni e il ripristino della fiducia nei viaggi abbiano contribuito ad alleviare lo stress dei turisti e a ridurre gli ostacoli».