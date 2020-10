Il Grand Hotel Tremezzo si aggiudica l’oscar dell’hôtellerie di Condé Nast

Nella top ten della classifica Condé Nast Readers’s Choice brilla il Grand Hotel Tremezzo, in testa come hotel numero uno in Italia, gli ambitissimi Oscar dell’hôtellerie annunciati ogni anno a ottobre dalla prestigiosa rivista di viaggi e lifestyle.

L’iconico Palace restituito all’antico splendore dalla famiglia De Santis-Mallone è riuscito a catturare la fascia più alta di clientela internazionale, i lettori più esigenti del magazine. Arricchito di tutti i servizi possibili per offrire un soggiorno unico ai propri ospiti, figura, nella classifica anche come sesto hotel in Europa e quarantaduesimo nel mondo.

Per il Ght il 2020 è stato un anno particolarmente importante in termini di premi perché, oltre a questo riconoscimento, è stato incluso anche nella Gold List sempre di Condé Nast (questa volta una selezione degli editor) e nei Word’s Best di Travel + Leisure: i tre premi più autorevoli e rilevanti nel mondo del travel.

Il lago di Como continua ad essere una tappa immancabile del Grand Tour, meta ricercata da chi ama la cultura, la calma, le bellezze architettoniche e paesaggistiche. A conferma dell’interesse per la destinazione nella classifica spiccano insieme al Grand Hotel Tremezzo altre tre proprietà del lago di Como tra i 10 migliori hotel in Italia nei Condé Nast Traveler Readers Choice Awards 2020.

«Nonostante si sia circondati da tanti posti meravigliosi, il mito del lago di Como non tramonta mai – commenta Valentina De Santis, ceo del Grand Hotel Tremezzo – Questo riconoscimento corona una stagione, inutile dirlo, molto particolare, e ci rende orgogliosi più che mai di poter sventolare alta nel mondo la bandiera del nostro amato lago, assieme agli altri prestigiosi colleghi».