Il gran ritorno di Cuba: «Ma servono più voli dall’Italia»













Cuba torna al centro del mercato turistico italiano con una forte presenza in Bit a Milano e la promessa di «ampliare i servizi turistici e le strutture ricettive della nostra destinazione che è tra le più sicure al mondo grazie al 90% della popolazione che è vaccinata contro il Covid», ha sottolineato in fiera Mirta Granda Averhoff, ambasciatrice della Repubblica di Cuba in Italia.

Un gran ritorno della Isla Grande che a Milano ha vissuto tre intensi giorni di incontri e business: «Dobbiamo ricostruire anche la fiducia dei viaggiatori, ma ora i flussi saranno semplificati grazie al fatto che per chi entra nel Paese non c’è più necessità di presentare né test Pcr né green pass – ha detto l’ambasciatrice – Resta però urgente potenziare i collegamenti aerei con l’Italia. al momento possiamo contare solo sui collegamenti Neos da Milano Malpensa su L’Avana e Holguin, speriamo presto di poter riavviare i voli anche da Roma Fiumicino perchè i voli in connessione penalizzano come tempi e costi il ritorno degli italiani sull’isola». Pre pandemia, infatti, da Roma Fiumicino sia Alitalia sia Blue Panorama volavano su Cuba; mentre adesso la Isla Grande non sembra essere nei piani della nuova compagnia di bandiera Ita Airways.

Turismo balneare, ma non solo, così Cuba rilancia tutta la sua offerta a 360 gradi: «Oltre alle numerose nuove aperture alberghiere, in questi due ani abbiamo investito tanto per rinnovare servizi e infrastrutture – ha concluso Mirta Granda Averhoff – Stiamo stringendo numerose partnership sia con i grandi operatori sia con quelli più di nicchia. Cuba è pronta per ogni target: dal turismo sostenibile all’outdoor, da quello culturale ai viaggi familiari fino al congressuale. Il focus del nostro rilancio turistico globale sarà come sempre FitCuba, la nostra fiera internazionale che quest’anno si terrà dal 3 al 7 maggio maggio prossimo a Varadero».