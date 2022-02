Il gran ritorno di Alpitour a Bit Milano













Alpitour World torna in Bit. A dare notizia su LinkedIn di quello che definisce un «importante e gradito ritorno» è l’exhibition manager della fiera milanese Stefano Colombo. Il Gruppo torinese esporrà, dal 10 al 12 aprile, nel Villaggio Astoi, spazio dedicato ai tour operator che riconferma la sua presenza alla manifestazione.

Tra gli altri t.o. di cui è già stata confermata la presenza, Mappamondo e Idee per Viaggiare.

Alpitour, tornato già nel 2021 in comunicazione con la sua Trevolution, prosegue così nelle attività promozionali in vista delle riaperture di marzo.

È partito, tra l’altro, proprio negli scorsi giorni, il nuovo roadshow T.O.P. Summer 2k22. Un giro d’Italia in trenta tappe per incontrare le agenzie di viaggi partner che, come spiega l’azienda stessa, vuole essere “un momento di contatto, condivisione e scambio per illustrare le novità estive del Gruppo e raccogliere indicazioni propositive dal trade”.

Tra le principali novità dei t.o. di casa Alpi guidati da Pier Ezhaya il colossale progetto digitale Twin, il cui caposaldo è l’omnicanalità con il forte coinvolgimento delle adv.