Il Gran Melià Rome Villa Agrippina festeggia 10 anni fra arte e alta cucina













Festeggiamenti all’insegna dell’arte contemporanea e dell’alta cucina al Gran Melià Villa Agrippina che ieri ha festeggiato i suoi primi 10 anni di ricettività a Roma, alla presenza dell’ambasciatore spagnolo e dell’assessore al turismo del Comune di Roma, Alessandro Onorato.

In occasione del primo significativo anniversario sono state ospitate negli ambienti dell’albergo (e rimarranno in esposizione per due mesi) le opere di due artisti figurativi spagnoli, Jose Guerrero e Julia Huete sul tema ‘Nuestra Roma’, ed un artista dei fornelli, Luciano Monosilio, rinomato chef romano . Dopo due anni di stop, dovuto anche a lavori di restyling per allestire nuove suites tra cui una villa privata affacciata sul Tevere con piscina privata e sauna, il Gran Melià Rome Villa Agrippina si rilancia come punto di riferimento nell’hôtellerie di lusso della capitale

Una location che consolida l’offerta d’eccellenza della Capitale come ha avuto modo di evidenziare lo stesso Onorato: «La piena operatività di un albergo così iconico, può certamente favorire il rilancio di Roma nei mercati altospendenti».

L’urban resort del Gruppo Melià ha ripreso a pieno ritmo la sua attività come ha sottolineato il direttore dell’hotel, Andrea Fiorentini: «Questa primavera è iniziata alla grande: nel solo mese di aprile abbiamo avuto un indice di riempimento del +1% rispetto al 2019, ultimo anno prima del Covid. Questo vuol dire che non solo abbiamo recuperato in pochi mesi le perfomance pre-covid, ma le abbiano addirittura migliorate. Grazie poi alle opere di ristrutturazione che hanno consentito l’allestimento di nuove suites, possiamo ora contare su 110 camere.»

Una ripartenza, dunque, a pieni giri, come ha confermato Francesca Angelucci, sales manager dell’hotel: «Da due mesi riscontriamo un crescente interesse dal mercato chiave degli Stati Uniti e da alcuni bacini nord europei. La partnership con Virtuoso, poi, ci assicura buone prospettive per tutta la stagione estiva».