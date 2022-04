Il Golfo di Napoli riparte a Pasqua con il Gruppo Lauro













Prende il via a Pasqua la stagione estiva 2022 del Gruppo Lauro, attivo dal 1948 nel trasporto marittimo passeggeri nel sud Italia. L’ha presentata Salvatore Lauro, a capo del Gruppo, nell’evento online “Pasqua: Il Golfo Di Napoli Riparte”, insieme a progetti e strategie per la ripartenza post-pandemia.

Le destinazioni del gruppo sono Procida, Ischia, Capri, Sorrento, Amalfi, Positano, Napoli, isole Eolie e Pontine, e aspettano i visitatori, puntando su sicurezza, velocità, eco sostenibilità, accoglienza e digitalizzazione.

Alla domanda: “È pronto il gruppo Lauro, e più in generale il turismo italiano, a ripartire da questa Pasqua 2022?”, Salvatore Lauro risponde: «Non solo le isole ma anche le località costiere ripartiranno in maniera completa e complessiva. Bisogna, però, essere presenti, nel senso che tutti i dati raccolti negli anni precedenti ormai sono superati, bisogna guardare al futuro. Non sono più i risultati degli anni scorsi che ci devono indurre a esplorare il mondo che sta arrivando. Noi, inoltre, puntiamo molto sul mettere insieme vari attori del settore turistico, come le agenzie di viaggi e i tour operator, perché in fondo, Il turismo è un’industria e va visto proprio in quest’ottica. La Bmt di Napoli è andata molto bene ed è evidente che qualcosa si sta muovendo, la gente è pronta a tornare a viaggiare».

Questi aspetti sono stati evidenziati dagli altri ospiti dell’evento, parte integrante dell’azienda da molti anni. La prima a presentare alcune funzionalità e novità della stagione 2022 è stata Antonella Del Nigro, che ha parlato di trasporto intermodale e delle numerose partnership del gruppo con altri attori dell’industria del trasporto, tra tutti Trenitalia e Itabus.

L’importanza dell’accoglienza e della cura del cliente sono stati messi in primo piano da Orsola Bercini, responsabile del costumer service di Alilauro. La tecnologia è fondamentale per il gruppo, come indicato dall’uso di AliBot, l’assistente virtuale a cui poter chiedere assistenza mentre si naviga sul sito, ma il valore umano rimane molto importante. Per questo motivo, in ogni porto di partenza e arrivo, i viaggiatori possono facilmente trovare un punto di riferimento, che sia la biglietteria o il Volaviamare Lounge al Molo di Beverello, in cui potersi accomodare e rilassare in attesa del proprio viaggio, aperto a tutti, clienti Alilauro e no.

Emilio Lauro, direttore commerciale di Capitan Morgan, altro gruppo parte dell’azienda, suggerisce di «considerare il viaggio come occasione di benessere e cultura. E in questo contesto si inseriscono perfettamente le nostre mete: Ischia, Capri, Positano, Amalfi e Procida». Mentre Davide Ambrosino di Alilauro Gruson sottolinea “l’importanza della fidelizzazione del cliente che verrà incentivata anche con nuove escursioni che includono nel pacchetto trasporto, visita guidata e gita in barca, e dal servizio di pick up di alberghi e strutture recettive. Il turismo con noi diventa anche esperienziale».