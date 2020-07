Il giro della Grecia in 80 incontri, così il Paese si promuove online

Durante la pandemia, il ministero del Turismo greco e l’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo hanno lanciato la piattaforma Greece From Home per conoscere la Grecia a 360°.

In Italia, l’ente del turismo ha creato una piattaforma digitale per fare Il giro della Grecia in 80 incontri, assaporando e gustando ogni angolo ed ogni sfumatura della terra Ellenica.

Nel primo incontro, in programma giovedì 9 luglio alle ore 12:30, la tappa è Salonicco, la città che non dorme mai.

Per partecipare basta collegarsi al link.