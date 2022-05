Il Giappone riapre ai turisti di Usa, Australia, Thailandia e Singapore

Oggi il nostro direttore Roberta Rianna è stato a Città del Vaticano per partecipare all’udienza privata di #PapaFrancesco con ENAC e 3mila rappresentanti del trasporto aereo.Bergoglio – giunto in carrozzina sul palco della colossale Aula Nervi – lo ha detto chiaro e tondo ai presenti in sala: «Il #trasportoaereo è stato tra i settori più colpiti dalla #pandemia . Per questo va sostenuto e incoraggiato. È un’attività delicata e faticosa, soprattutto quando si deve ridurre il personale o unirsi ad altre società: vi prego, in questi casi, di custodire le persone. Vi prego di preservare il lavoro».