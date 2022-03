Il Giappone cancella i voli per l’Europa













Una scelta pesantissima per il settore dei viaggi intercontinentali proprio in una fase di nuova riapertura: la guerra tra Russia e Ucraina ha portato le due maggiori compagnie aeree giapponesi – Japan Airlines e All Nippon Airways – a cancellare i voli verso l’Europa. Decisione adottata a causa della chiusura dello spazio aereo russo che complica l’operativo dei vettori nipponici.

Secondo un portavoce di Jal (Japan Airlines) – sentito dal giornale EturboNews i vertici della compagnia “continuano a monitorare la situazione in Ucraina e alla luce dei numerosi rischi connessi, abbuiamo scelto per ora di sospendere i voli”.

LA CAUTELA GIAPPONESE

Ana (All Nippon Airways) ha sottolineato in una nota che dal 4 marzo i voli verso l’Europa saranno in buona parte cancellati e alcune operazioni utilizzeranno direttrici differenti da quelle abituali per aggirare lo spazio aereo russo. Scelta che “si traduce in tempi di volo più lunghi, e ci potranno essere cambiamenti negli orari di partenza e di arrivo, nonché ritardi”, ha precisato la compagnia aerea. Solo pochi giorni fa Ana aveva annunciato che al 27 marzo sarebbero aumentate le frequenze dall’Europa per Tokyo-Haneda.

Prima dell’invasione russa in Ucraina, le due compagnie aeree operavano circa 60 voli diretti a settimana verso le maggiori città europee, da Londra a Parigi fino a Francoforte ed Helsinki. La particolarità della scelta dei due vettori è frutto di un enorme cautela e di una seria considerazione sulle difficoltà ad operare le rotte con nuove traiettorie più dispendiose.

In sostanza, però, Ana e Jal sono preoccupate per la sicurezza dei cieli in presenza del conflitto; anche perché il Giappone non ha mai chiuso lo spazio aereo nei confronti della Russia né Mosca ha effettuato un ban rispetto alle compagnie nipponiche.

LE SCELTE DI ITA E FINNAR

Ieri, invece, la compagnia aerea finlandese Finnair aveva annunciato il ritorno a a Tokyo, dopo una temporanea sospensione dei collegamenti. A partire dal 9 marzo, infatti, la compagnia aerea opererà 4 voli settimanali da Helsinki a Tokyo Narita, evitando lo spazio aereo russo. La durata del volo è di circa 13 ore.

Sempre negli scorsi giorni, infine, l’amministratore delegato di Ita Airways Fabio Lazzerini aveva lanciato l’allarme rispetto all’avvio del volo tra Roma Fiumicino e Tokyo Haneda (previsto a giugno, ndr) sottolineando come la chiusura dello spazio aereo russo ai voli italiani «comporta un tragitto più lungo per i trasporti verso l’Asia: vuol dire consumare più carburante, vuol dire più ore di volo per raggiungere il Giappone».