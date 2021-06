Il Giappone al fianco degli operatori italiani in Bmt













Con la partecipazione alla Bmt di Napoli il Giappone, con Jnto – Japan National Tourism Organization (pad.5, stand 5048), scommette sul futuro del mercato e lancia il suo messaggio di vicinanza e supporto agli operatori italiani del settore, pesantemente colpiti dalle vicende pandemiche che da marzo 2020 hanno azzerato il traffico da e per la destinazione nipponica.

«Sebbene non sia ancora possibile viaggiare tra Italia e Giappone, voglio invitare gli italiani a visitare il nostro Paese non appena sarà possibile: la ricca cultura, la rigogliosa natura e l’autentica cucina giapponese vi attendono. Bmt sarà per Jnto una preziosa occasione per presentare un Giappone che coniuga cultura e spiagge meravigliose per soddisfare gli honeymooner più esigenti, oltre a itinerari inediti per esplorare le mete già note da una prospettiva nuova e, infine, presentare la ricchissima offerta outdoor della destinazione», ha affermato il direttore Tori Kitamura. Questi mesi sono tuttavia stati occasione di rilancio delle attività promozionali dell’Ente con sede a Roma: dal punto di vista della formazione, numerose sono state le occasioni di incontro con gli operatori del settore finalizzate ad aggiornamenti di prodotto, approfondimenti di destinazioni meno conosciute, ma che presumibilmente assisteranno a un crescente interesse da parte del pubblico.

