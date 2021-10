Il futuro tutto digital degli alberghi di Torino













Digitalizzazione e turismo atto primo in Piemonte dove Federalberghi Torino ha siglato un protocollo d’intesa con la Fondazione Torino Wireless, istituzione pubblico privata che da 20 anni si occupa dell’innovazione di imprese ed enti, in coerenza con le indicazioni del Pnrr. Il documento contiene l’impegno di favorire, promuovere e sostenere l’innovazione e la digitalizzazione delle aziende del settore turistico ricettivo piemontese.

Attraverso l’accordo le due realtà si propongono di collaborare nei prossimi tre anni nella promozione di azioni e iniziative che pongano il digitale e le tecnologie innovative al centro, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati del territorio, in ottica di valorizzazione e scalabilità delle esperienze di digitalizzazione e di divulgazione di buone prassi.

Prosegue così la collaborazione e la definizione di accordi tra Federalberghi Torino e le realtà locali strategiche che operano allo sviluppo del territorio nell’ottica di promuovere il turismo come leva importante di sviluppo locale e di adeguare il comparto turistico-ricettivo alle sfide poste dalla modernità nonché dalle nascenti esigenze messe in evidenza dai turisti per offrire un servizio sempre più puntuale, innovativo e attrattivo.

«Questo accordo con Torino Wireless consentirà alla nostra associazione e alle imprese turistico-ricettive associate a Federalberghi Torino di lavorare sulla digitalizzazione e sull’implementazione tecnologica per migliorare la qualità del servizio ed essere sempre più vicini ai bisogni della clientela – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – Il turista moderno è sempre più informato, attento e quindi esigente e l’impresa turistico-ricettiva del futuro non può farsi cogliere impreparata dalle nuove sfide poste dall’innovazione, dalla digitalizzazione e dal progresso tecnologico».