Il futuro di Air Europa: dall’intervento statale alla vendita a Iberia

Il salvataggio di Air Europa vede come principale opzione l’intervento dello Stato, che diventerebbe così il primo azionista della compagnia aerea spagnola di proprietà della famiglia Hidalgo, così da permettere poi la conclusione dell’accordo per la cessione a Iberia.

Nello scorso novembre, infatti, la linea aerea del Gruppo Iag aveva già trovato l’accordo per l’acquisto del suo principale concorrente in Spagna per un valore di quasi 1 miliardo di euro.

La pandemia da coronavirus, però, ha rallentato il processo di acquisizione e in alcuni momenti ha perfino messo in dubbio la buona riuscita dell’affare.

L’intervento statale, ora, potrebbe essere l’unica possibilità per convincere Iberia ha concludere l’accordo, probabilmente a un prezzo ribassato rispetto a quanto stipulato quasi un anno fa.

Si tratta di una possibilità scaturita dal fatto che le banche non vogliono accollarsi rischi eccessivi, come si legge sul quotidiano online Preferente, considerato anche che il vettore del Gruppo Globalia sarebbe già troppo indebitato, con la conseguenza che i prestiti partecipativi sarebbero la forma di apporto di fondo più conveniente e la somma di 500 milioni che darebbe il giusto impulso ai conti della compagnia.

Il salvataggio di Air Europa con intervento pubblico dello Stato spagnolo, in ogni caso, come ribadisce la stampa internazionale subisce la forte opposizione di compagnie come Plus Ultra in Spagna e Ryanair in Europa, che chiedono che questa tipologia di aiuto possa essere valida per tutti.