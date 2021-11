Il futuro del Mice al centro dell’Abu Dhabi Business Events Week













Si è conclusa mercoledì 27 ottobre la Abu Dhabi Business Events Week: una 3 giorni di incontri, round-table e workshop dedicati alla ripresa, la crescita e il futuro del settore Mice.

L’evento, alla sua prima edizione, è stato organizzato dall’Abu Dhabi Convention and Exhibition Bureau (Adceb), facente parte del Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi), con l’obiettivo di fornire una piattaforma per la condivisione delle conoscenze e delle best practice del settore Mice, nella regione MENA (Middle East and North Africa), ovvero la regione del Medio Oriente e del Nord Africa, che comprende 18 Paesi e si estende a sud del Mar Mediterraneo, dal Marocco all’Egitto, e a oriente, dallo Yemen all’Iran passando dai Paesi della Penisola araba.

L’obiettivo e l’ambizione degli organizzatori, è quello di farlo diventare un appuntamento fisso nel calendario annuale degli eventi rivolti al settore.

Molti i temi affrontati durante i tre giorni di evento: Il primo giorno si è aperto con un incontro sul tema “A Mice outlook for the GCC”, che ha visto la partecipazione dei maggiori esperti della regione provenienti da enti privati e governativi come Abu Dhabi Convention & Exhibition Bureau, Dcy Abu Dhabi, Dubai World Trade Centre, , Oman Convention Bureau e ASM Global. La discussione ha evidenziato i problemi che l’industria MICE si trova attualmente ad affrontare, tra cui le mutevoli linee guida sulla salute e la sicurezza imposte agli eventi in presenza; la gestione degli eventi ibridi e i modelli di business redditizi per i formati ibridi.

La Professional Convention Management Association (PCMA) ha invece ospitato una sessione generale dedicata al client journey , durante la quale si sono analizzati gli obiettivi del cliente e la collaborazione con loro durante l’esecuzione e la realizzazione dell’esperienza stessa.

Il primo giorno si è infine chiuso con una cerimonia di apertura ospitata dall’International Congress and Convention Association (ICCA) e con collegamento in diretta dal Global Congress di Cartagena de Indias, Colombia.

Ali Hassan Al Shaiba, Executive Director of Tourism and Marketing, Dct Abu Dhabi ha commentato: «innovazione, ambizione e dedizione al settore Mice: questi sono i valori che ci uniscono. L’industria è essenziale su scala globale, con un valore stimato che entro il 2028 supererà 1,3 miliardi di dollari. Molte cose sono cambiate negli ultimi 18 mesi, comprese le tendenze dei viaggi d’affari e i formati degli eventi, ma i principi e gli obiettivi degli eventi MICE sono rimasti gli stessi. Il successo è ora guidato da approcci creativi e innovativi».

Durante il secondo giorno ha avuto luogo la tavola rotonda ‘Future of Travel and Tourism’, in occasione della quale i principali esperti del settore hanno condiviso le loro intuizioni e i loro insight. Tra i relatori erano presenti Zurab Pololikashvili, segretario generale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO), Steen Jakobsen, vicepresidente aggiunto di Dubai Business Events, Julien Munoz, vicepresidente senior vendite del Radisson Hotel Group, e Gerald Lawless, ambasciatore del World Travel and Tourism Council (WTTC).

Durante le discussioni, Al Shaiba ha espresso la sua fiducia nel pionieristico programma di certificazione Go Safe di Abu Dhabi per instillare un livello di fiducia sia per le imprese che per i consumatori «stiamo facendo grandi sforzi per fornire misure rigorose di salute e sicurezza in tutti gli esercizi commerciali, turistici e di vendita al dettaglio; seguendo i protocolli e le pratiche stabilite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Autorità Nazionale per la Gestione delle Crisi e dei Disastri, vogliamo garantire che tutti i viaggiatori nazionali e internazionali si sentano sicuri e protetti quando visitano Abu Dhabi. Naturalmente, questo può avere successo solo con la collaborazione e l’unità tra i dipartimenti governativi e i leader dell’industria con lo sforzo congiunto di proteggere la salute pubblica, mentre si rafforza il contributo economico nei settori dell’hospitality e dell’intrattenimento».

L’agenda dell’ultimo giorno, ha visto altri incontri particolarmente seguiti: il panel intitolato “Outlook for the Global recovery in Business Travel based on Oxford Economics”, ospitato da Scott Livermore, capo economista diOxford Economics per il Medio Oriente, oppure la tavola rotonda “Critical Keys and Predictions for Global MICE Business Recovery”.

Parlando del futuro del settore MICE nella regione e dell’Abu Dhabi Business Events Week, Al Shaiba, ha concluso: «abbiamo strategicamente curato l’Abu Dhabi Business Events Week per sostenere i pilastri chiave dell’Abu Dhabi Economic Vision 2030. Questo tipo di evento e l’opportunità che porta non solo alla nostra città, ma alla più ampia rete di professionisti del settore MICE, è vitale. Negli ultimi giorni, abbiamo rafforzato i dialoghi, scambiato intuizioni e forgiato collaborazioni tra di noi: non vedo l’ora di vedere l’impatto più ampio che l’evento avrà avuto sul settore».