«Il futuro dei viaggi inizia ora». Parola di Losardo, exhibition director del Wtm 2022

Dal 7 al 9 novembre torna nella storica sede di Excel il Wtm London, una delle più importanti fiere mondiali del settore turistico. Quest’anno la tre giorni torna al suo formato pre pandemico – solo ed esclusivamente in presenza – con centinaia di Paesi partecipanti e brand del travel provenienti da tutto il mondo. Juliette Losardo, exhibition director del World Travel Market London, racconta tutte le novità, gli appuntamenti e i temi che saranno al centro della 42ª edizione della fiera che ha appena aperto le registrazioni.

Cosa possiamo aspettarci dal World Travel di quest’anno ?

«Da tempo World Travel Market riunisce la comunità degli operatori di viaggi leisure, di lavoro e di turismo globale fornendo ispirazione, istruzione, e benchmarking per i principali professionisti del viaggio che cercano di creare un’esperienza unica ed esperienze di viaggio competitive di livello mondiale. Anche quest’anno gli espositori del World Travel Market presenteranno una panoramica completa delle opportunità di servizi e prodotti per chiunque cerchi di costruire viaggi di piacere e vacanze esperenziali. In particolare proprio quest’anno assistiamo alla partecipazione di tante aree del mondo e prestigiosi brand del mondo dei viaggi. Nel ricco panel di conferenze al World Travel Market verranno affrontate e dibattute le soluzioni più idonee alle tendenze emergenti provenienti dal settore turistico. Sarà anche il luogo che ospiterà il più grande summit dei responsabili delle politiche turistiche a livello globale – il vertice dei ministri del Turismo – organizzato dall’Unwto (Organizzazione mondiale del turismo) e dal Wttc (World Travel &Trade Council). E con lo slogan “Il futuro dei viaggi inizia ora” guarderemo avanti verso il futuro, oltre la pandemia, e concentrati su come l’industria potrà procedere nel suo sviluppo, con la stessa resilienza mostrata con efficacia durante la pandemia. Il nostro continuerà ad essere il marketplace ideale per finalizzare accordi commerciali e trovare adeguate risoluzioni alle problematiche della filiera. Per la sua 42ª edizione il World Travel Market vuole continuare ad essere una fonte affidabile e un centro di conoscenza per il settore, un facilitatore degli affari. Oggi più che mai il World Travel Market è la piattaforma ideale per chi opera nel settore dei viaggi e e nel turismo internazionale in genere, sviluppando business, networking ed esplorando le nuove tendenze».

Il World Travel Market si terrà dal 7 al 9 novembre 2022 a Excel Londra. Registrati ora su www.wtm.com/london/LDVAdv

Quali sono i temi di quest’anno?

«Quest’anno al World Travel Market ci saranno quattro conferenze dedicate ai trend turistici emergenti, più alcune novità del tutto inedite e stimolanti che animeranno i dibattiti. Il Future Stage, poi, ospiterà dibattiti e presentazioni sugli scenari di domani, dal turismo spaziale al turismo responsabile fino all’aviazione sostenibile. Ascolteremo le testimonianze di manager di società leader a livello mondiale alla continua ricerca di mercato, scoprendo così quale potrà essere il futuro del settore dei viaggi. Ospiteremo poi il vertice inaugurale dei ministri del turismo, organizzato in collaborazione con Unwto e Wttc, che vedrò un confronto tra i principali decision maker della politica turistica a livello globale. Verrà poi ospitata la Itt Future You Conference, che intende supportare gli studenti che aspirano a entrare nella comunità del travel, proprio in un momento in cui il settore sta affrontano la sfida della carenza di personale e del recruitment. A completare il programma di conferenze, il Wtm ospiterà anche il Technology Stage e l’Insight Stafe con approfondimenti sui temi della digitalizzazione e dell’inclusione».

Che ruolo può avere un evento come il Wtm nella sfida del turismo responsabile che attende il mercato dei viaggi ?

«Il World Travel Market conduce da molti anni un suo impegnativo programma di approfondimenti, dibattiti ed impegni concreti sul turismo responsabile: le nostre azioni parlano più delle parole grazie alle numerose iniziative messe in atto. Siamo sempre più convinti che la costruzione di un futuro responsabile per i viaggi è una priorità per il turismo mondiale in generale e il World Travel Market London mira proprio ad unire l’industria dei viaggi globale verso questo obiettivo che deve essere condiviso da tutti. Attraverso i Wtm Responsible Tourism Awards, infatti, riconosciamo e diamo la giusta ribalta a quelle le aziende che fanno di più per lo sviluppo e l’implementazione delle pratiche responsabili. Il nostro obiettivo è anche quello di stimolare le questioni e diffondere la conoscenza di soluzioni pratiche. Non a caso quest’anno il Wtm ospiterà anche un focus dedicato al tema della sostenibilità, condividendo le conoscenze specialistiche dei vari operatori della comunità dei viaggi».

E nel dettaglio come si articoleranno le conferenze?

«Come già accennato in precedenza, quest’anno al World Travel Market, noi avremo quattro tipologie di conferenze e abbiamo già completato il panel di oltre 70 sessioni nell’arco di tre giorni, e stiamo continuando a lavorare. Saranno nostri ospiti autorevoli relatori, interessanti key history e una serie di casi di studio ed esperienze aziendali illustrate dai leader del settore, e anche qualche Vip».

Come può una fiera globale come il Wtm incoraggiare i nuovi talenti dell’industria turistica?

«Al World Travel Market London vogliamo raggruppare e rappresentare tutta l’industria globale del turismo. In fiera sono attesi circa 55mila professionisti della travel industry e ben 9mila decision maker provenienti da tutto il mondo. Il nostro auspicio è che con una tale presenza di alto profilo si possano facilitare sia le contrattazioni commerciali sia le discussioni con relative soluzioni alle sfide del turismo di domani, dalla formazione professionale alle infrastrutture di cui necessita il mondo dei viaggi. Con Insight Stage, ad esempio, ospiteremo sessioni dedicate alle strategie aziendali e alle nuove formule di fidelizzazione della clientela, così come con Itt Future You daremo risposte ai professionisti di nuova generazione, fornendo cioè agli studenti i profili ed i ruoli che l’industria dei viaggi futura ricercherà sul mercato. Proprio questo specifico impegno rappresenterà uno dei passaggi più interessanti dell’edizione 2022 del Wtm».

Il World Travel Market si terrà dal 7 al 9 novembre 2022 a Excel Londra. Registrati ora su www.wtm.com/london/LDVAdv