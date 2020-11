Il Friuli Venezia Giulia si promuove alle adv tedesche con webinar e workshop online

A causa delle limitazioni dovute al Covid, la promozione si sposta online e, attraverso workshop e webinar, il Friuli Venezia Giulia dialoga per la prima volta direttamente con le agenzie di viaggi tedesche.

Sarà Trieste, con le sue bellezze, le sue leggende e il suo indiscutibile fascino di città affacciata sul mare, il focus del webinar in programma martedì 17 novembre, seconda puntata del ciclo di cinque appuntamenti dedicati alle agenzie di viaggio tedesche che fino a fine marzo occuperanno l’agenda dell’area di promozione di PromoTurismoFVG.

La prima puntata, lo scorso ottobre, era stata centrata sulla presentazione generale della regione, mentre ora si entrerà nel vivo delle particolarità e dei gioielli del Friuli Venezia Giulia, tra città, enogastronomia, mare e montagna.

Ma la vera novità è che per la prima volta PromoTurismoFVG dialogherà direttamente con le agenzie di viaggi della Germania: un’occasione per aumentare la conoscenza della regione sul mercato tedesco e tarare l’offerta sulla base delle esigenze dei clienti, in collaborazione con i tour operator.

Martedì 17 novembre, come anticipato, i riflettori si accenderanno dunque sul capoluogo del Friuli Venezia Giulia, con una presentazione delle principali attrazioni e una cornice storica, un collegamento dal castello di Miramare e la partecipazione di un ospite speciale da uno dei caffè storici più caratteristici della città, lo scrittore Veit Heinichen, autore tedesco da molti anni a Trieste in cui ha scelto di ambientare molti romanzi divenuti dei best seller. Seguiranno poi le puntate di gennaio, febbraio e marzo su enogastronomia, tra vini e Tiramisù, i siti Unesco del Friuli Venezia Giulia e l’itinerario In biciletta fino al mare Adriatico.

L’intenzione di PromoTurismoFVG è anche quella di accogliere, non appena sarà possibile, gli operatori sul territorio, per far loro conoscere e toccare con mano le bellezze del Friuli Venezia Giulia: lo scorso ottobre al primo webinar aveva partecipato una settantina di agenzie e l’occasione era stata utile come scambio informativo, ma anche per raccogliere nominativi e contatti esteri allargando così il panorama dei potenziali clienti.