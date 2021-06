Il Friuli Venezia Giulia riapre la stagione della sua montagna













Oltre 2.500 esperienze e 14 calendari di animazione per vivere la montagna del Friuli Venezia Giulia, che inaugura la stagione estiva proponendo attività tra ambiente e natura, cultura, enogastronomia e sport. Benessere, trekking, active, storia, cultura sono i format sui quali punta la propria offerta l’arco alpino della regione, pronto a riaccogliere i turisti in completa sicurezza e con proposte “su misura” per tutti gli ospiti, da quelli più allenati ai meno esperti, con un occhio speciale alle famiglie.

Una montagna da vivere 365 giorni all’anno che PromoTurismoFVG vuole valorizzare, accanto alla stagione invernale, anche negli altri mesi e i sei nuovi video ‘Look different’ realizzati da PromoTurismoFVG la raccontano in maniera inedita.

Inoltre, con l’apertura anticipata degli impianti nei comprensori della montagna, nel massimo rispetto delle normative anti-covid e l’incentivazione delle prenotazioni e degli acquisti dei ticket online, PromoTurismoFVG ha ufficialmente avviato la stagione estiva sulle cime.

LE ESPERIENZE. Sono passate da 1.300 a 2.500 le esperienze proposte in montagna per la stagione 2021, organizzate da PromoTurismoFVG con la collaborazione dei territori e dei dieci ambiti, che hanno “lanciato” i 14 calendari di animazione definiti assieme alle reti e ai consorzi delle aree di Piancavallo, Valcellina, Parco Dolomiti Friulane e Forni di Sopra, Sauris, Sappada e Forni Avoltri, Zoncolan, Carnia centrale e Ampezzo, Tarvisiano e Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone e Carso.

Oltre 2200 possibilità di vivere l’outdoor accompagnati da esperte guide, in aggiunta a circa 250 appuntamenti tra Valli del Torre, Natisone e Carso per una proposta che accontenta amanti del trekking, con passeggiate ed escursioni tematiche insieme all’offerta enogastronomica, con una serie di attività pensate dagli aderenti alla Strada del Vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia.

Le proposte saranno tutte on line nei prossimi giorni e saranno disponibili a breve anche pacchetti turistici integrati.

GLI IMPIANTI. In anticipo rispetto agli scorsi anni, sono stati riaperti in sicurezza a partire dalla telecabina del Lussari, lo scorso 29 maggio, Forni di Sopra e Piancavallo già dal weekend successivo, per poi passare a Sappada, la cui apertura è stata rimandata causa neve a questo weekend e a seguire, il primo fine settimana di luglio, verranno avviati anche Sella Nevea e Zoncolan. Le regole di accesso prevedono misure diverse a seconda della tipologia, con 100% della portata massima sulle seggiovie e telecabine e funivie a metà capienza, con passeggeri sempre muniti di mascherina.

Per facilitare l’accesso agli impianti ed evitare eventuali assembramenti alle casse, è stato attivato lo shop online, su cui è possibile ricaricare la propria FVGcard Multiservizi o acquistare il biglietto attraverso il QRcode nel caso in cui non si possieda la card. Chi acquisterà online, oltre ad accedere direttamente agli impianti senza dover passare dalla cassa, avrà la garanzia di usufruire del servizio nella giornata e all’orario prenotato per la cabinovia del Lussari che prevede il contingentamento di presenze per fasce orarie nelle giornate di sabato, domenica e festivi.