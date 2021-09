Il Friuli Venezia Giulia presenta le sue eccellenze enogastronomiche a Roma

Nel giorno del grande annuncio - il bentornato ai viaggiatori europei negli #StatiUniti - è entrato nel vivo a Las Vegas il 52esimo IPW , il più importante marketplace dell’offerta turistica americana. È il primo grande evento del #travel in presenza, segno di un settore che vuole rinascere. Testimonianza dell’efficenza Usa, la possibilità di vaccinarsi in fiera.Presente la delegazione italiana che vede, tra gli altri, i tour operator Alidays Travel Experiences , Naar e Meridiano ( Sandro Saccoccio ). E il pensiero va a Massimo Loquenzi , rappresentante in Italia della U.S. Travel Association , scomparso lo scorso anno. Oggi per lui, come per noi, sarebbe stato un giorno di festa.