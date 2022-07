Il Fondo Idea entra in Costa Edutainment con una quota del 10%













Nuovo accordo con Idea Corporate Credit Recovery II per il Gruppo Costa Edutainment con l’obiettivo di supportare lo sviluppo dei prossimi anni dell’azienda.

Costa Edutainment opera nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica e gestisce 10 strutture a livello nazionale e internazionale tra cui l’Acquario di Genova, i parchi Oltremare, Aquafan e l’Italia in Miniatura sulla riviera romagnola.

L’operazione siglata prevede l’ingresso nel capitale del Gruppo Costa Edutainment del fondo Idea con una quota del 10%, grazie a un aumento di capitale di 5 milioni di euro, nonché l’immissione di ulteriori risorse finanziarie.

Alla guida del Gruppo rimane come presidente Giuseppe Costa. Accanto a lui, nella funzione di amministratore delegato, fa invece il suo ingresso Andrea Varnier.

«L’accordo siglato con la famiglia Costa, consente di rafforzare ulteriormente il percorso di sviluppo di Costa Edutainment. Nell’ambito dell’operazione il Gruppo Costa Edutainment acquisirà due nuove strutture, il parco acquatico Le Caravelle e la struttura ricettiva Ciribi entrambe nel territorio ligure. Inoltre, il piano industriale prevede investimenti che consentiranno alla società di consolidare la propria leadership, proseguendo il percorso di costante crescita registrato negli anni pre-pandemici», dichiara Federico Giribaldi, Managing Director del fondo Idea.

«La decisione del Fondo Idea di essere al nostro fianco come partner – dichiara Giuseppe Costa – è per noi un riconoscimento del successo di un modello di business che ha dimostrato negli anni di portare valore aggiunto e condiviso non solo all’azienda ma anche ai territori in cui opera e a tutti gli stakeholder coinvolti. Anche nel mio ruolo di presidente di Opera Laboratori Fiorentini, grande realtà imprenditoriale specializzata nella gestione e valorizzazione dei beni culturali, sono certo che questa nuova partnership porterà ulteriore sviluppo e innovazione nel mercato strategico del turismo e della cultura, ripartito dopo due anni di grande sofferenza».