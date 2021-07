Il flop economico (e turistico) delle Olimpiadi di Tokyo













Il 23 luglio scorso hanno preso il via le Olimpiadi di Tokyo, macchiate dalle gravi ripercussioni della pandemia in corso che ha fatto sì che uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, insieme alla Coppa America e agli Europei di calcio, si svolgesse senza pubblico in un silenzio per molti versi assordante.

Un evento di tale calibro, senza gente negli stadi e visitatori nelle città – e soprattutto con tutti i costi generati dall’inevitabile rinvio di un anno per via del Covid – porta con sé perdite economiche inspiegabili. Le Olimpiadi di Tokyo 2020, infatti, come conferma il quotidiano La Repubblica ha registrato spese di organizzazione di circa 15,6 miliardi di dollari, ovvero più del doppio rispetto ai 7,5 previsti nel 2013, quando il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha assegnato le Olimpiadi alla capitale nipponica e si parlava di un impatto economico da circa 30 miliardi di dollari e della creazione di almeno 150mila posti di lavoro.

Chiaramente, l’obiettivo era di rientrare con le spese, almeno in parte, nonostante tutto. Grazie alla vendita dei quasi 5 milioni di biglietti che avrebbero portato 690 milioni di euro di incasso, al supporto di sponsor locali come Toyota che però hanno fatto un passo indietro e all’indotto generato dai turisti stranieri, ma ciò non è accaduto e il buco miliardario dei Giochi – di scena fino al prossimo 8 agosto – è destinato ad aumentare il debito pubblico del Paese.

L’incasso di qualcosa come 4,4 miliardi dovuto ai diritti televisivi consentirà al CIO, quantomeno, di limitare i danni e di andare quasi a zero, salvando anche tutte le federazioni sportive.

Intanto, il Giappone prosegue con il piano di ripresa post Covid e – secondo quanto appreso da Travel Daily Media – ha iniziato ad accettare l’arrivo di persone completamente vaccinate e munite del cosiddetto passaporto vaccinale.