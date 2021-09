Il Ferrari Club Italia sceglie la Slovenia per il prossimo raduno dei soci













Il Ferrari Club Italia ha scelto la Slovenia per il raduno dei suoi soci, che si terrà il prossimo weekend da venerdì 3 a domenica 5 settembre.

Il programma di tre giorni, frutto della collaborazione con l’Ente sloveno per il turismo, porterà le “rosse” a spasso per la costa slovena tra Capodistria, Isola, Pirano e Portorose.

Dopo una notte a cinque stelle al Kempinski Palace Portoroz, i cavallini rampanti della casa automobilistica incontreranno quelli veri della scuderia di Lipica, la più antica d’Europa, prima dell’esperienza culinaria organizzata dallo chef stellato Tomaž Kavčič nel suo ristorante Pri Lojzetu a Zemono.

«L’evento ha un risvolto importante per la promozione della Slovenia sul mercato italiano, oltre che sui mercati internazionali – afferma Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il turismo in Italia – Il prestigio delle Ferrari darà una spinta per il posizionamento della destinazione come meta di boutique experience per gli ospiti più esigenti».

Il presidente del Ferrari Club Italia, Vincenzo Gibiino, ha rivelato che l’evento sarà un’occasione d’incontro tra possessori Ferrari di entrambe le nazioni e ha accennato alla possibilità che l’evento si trasformi in una tradizione, ogni volta alla scoperta del territorio sloveno.