Il dmc turco Intra Tours si rinnova e torna alla kermesse romagnola

Significativo ritorno del dmc turco Intra Tours sulla scena fieristica italiana del turismo a Rimini. Di base a Istanbul, con le sue 42 stagioni operative l’operatore vanta una presenza sul mercato italiano dagli inizi degli anni ’80 e oggi propone il proprio modello rinnovato nei contenuti.

«La nostra tradizione parte da lontano, dal 1980, da quando abbiamo iniziato a lavorare con i maggiori tour operator italiani – spiega il ceo e fondatore di Intra Tours, Arturo Karaoglu – E ci piace pensare di avere maturato una profonda conoscenza del mercato sia per quel che attiene i rapporti con le agenzie di viaggi e tour operator, sia per quello che riguarda i desideri e le aspettative dei loro clienti».

Il bilancio consuntivo dell’estate di Intra Tours presenta uno scenario in continua evoluzione nel quale la pianificazione è stata bypassata dalla partenza delle prenotazioni molto sotto data.

«Abbiamo riscontrato una partenza della stagione molto lenta, il che di certo non rende il lavoro facile – racconta Mario Maggi, direttore vendite & marketing – Grazie alla nostra organizzazione sul territorio, che ha subito importanti implementazioni e miglioramenti, ci siamo fatti trovare pronti sia dal punto di vista della risposta operativa che di prodotto, puntando sulla rapidità di risposta ce sulla varietà di proposte.

Poi i numeri sono saliti in maniera esponenziale portandoci a chiudere l’estate con un tutto esaurito sulle nostre destinazioni storiche e sulle proposte di inclusive tour e prodotti a la carte».

«Siamo presenti a Ttg Expo per la 29ª volta, sin da quando la fiera si svolgeva in altre sedi rispetto a Rimini (Riva del Garda e Stresa, ndr) – prosegue Karaoglu – dove torniamo dopo la pandemia per la prima volta con uno nostro esclusivo stand 171 nel Padiglione C-1 perché pensiamo che il contatto diretto e la presenza a una manifestazione, che è indiscutibilmente la più importante del settore, sia necessaria vista la nostra costanza dei rapporti con l’Italia».