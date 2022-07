Il Diamante festeggia i suoi primi 40 anni













Il destino, o chi per esso, ha voluto che alla festa per i primi 40 anni de Il Diamante, brand di Quality Group, ci fossero anche Maki e Tukwini Mandela, rispettivamente figlia e nipote dell’ex presidente sudafricano Nelson Mandela. In città per la Torino Fashion Week, le due donne hanno rappresentato ai massimi livelli, tra i numerosi ospiti intervenuti alla serata a Villa Sassi, tra agenti di viaggi, partner, fornitori e stampa, quel Sudafrica da cui tutto ha avuto inizio.

Era infatti il 1982 quando, da un’intuizione di Renato Bomben nasceva la prima programmazione de Il Diamante dedicata al Sudafrica, allargata poi ad altre aree dell’Africa, quali Namibia, Kenya e Tanzania, di cui in quegli anni il piccolo operatore di Ivrea era un vero pioniere.

Da quei primi passi fatti con lungimiranza verso l’Africa, Il Diamante ne ha fatta di strada, specializzandosi nel tempo in viaggi culturali e naturalistici in Africa, Nord Europa, Russia e Repubbliche Baltiche. Fino a essere riconosciuto, oggi, come il più vecchio tour operator italiano con la stessa proprietà degli albori, saldamente in mano alla famiglia Bomben, caso più unico che raro nel panorama nazionale.

Nel 1999 insieme a Mistral Tour, Il Diamante ha fondato Quality Group, una formula di business innovativa che gli ha permesso di crescere arrivando a un pool di 40 professionisti distribuiti tra gli uffici centrali di Torino e le sedi distaccate a Cape Town e in Namibia, consolidando la sua struttura manageriale e la sua posizione sul mercato. Scelte che si sono rivelate determinanti per affrontare e superare questi due anni di pandemia.

«Dopo tanti anni di sfide e di successi abbiamo dovuto spegnere il motore delle vendite senza però fermarci – ha dichiarato Massimo D’Eredità, general manager Il Diamante – Abbiamo avuto la caparbietà di tenere lo sguardo fisso oltre al buio per cogliere ogni spiraglio e farci trovare pronti. Quando le prime destinazioni hanno iniziato ad aprire i loro confini non abbiamo avuto un attimo di esitazione perché avevamo tutti gli strumenti necessari per rimetterci in marcia, pur dovendo gestire nuove procedure e processi e affrontare un mercato profondamente cambiato siamo tornati a viaggiare e i risultati ottenuti ripagano di ogni sforzo fatto».

Dalla riapertura dei mercati, Il Diamante sta registrando dati molto confortanti sulle prenotazioni di Nord Europa, in particolare su Scandinavia e Islanda, Africa del sud ed equatoriale, con un boom di prenotazioni per Tanzania e Kenya.

«Il quarantennale de Il Diamante per il Quality Group è un momento estremamente importante – ha affermato Marco Peci, direttore commerciale sales & marketing manager Quality Group – Perché stiamo tornando a vivere quella normalità che per due anni abbiamo anelato. Ora guardiamo avanti, quello che sarà lo costruiremo nei prossimi mesi con la nostra fantasia, le nostre risorse e la nostra capacità di capire il futuro e anche soprattutto le opportunità che la realtà ci offrirà.”

Seppure in questa fase sia impossibile ogni previsione sul futuro, per il manager è chiaro che i flussi turistici diventeranno sempre più importanti e sarà sempre più difficile non puntare alla standardizzazione, soprattutto per i grandi colossi digitali. In questo scenario, il turismo di nicchia troverà una risposta solo negli operatori in grado di costruire una proposta su misura del cliente e dare una risposta che la standardizzazione e la digitalizzazione non saranno in grado di fornire.

«In tutto questo è evidente che la qualità, quella ricerca quasi spasmodica di specializzazione che Il Diamante ha sempre rappresentato fin dall’inizio, questa eccellenza nel saper costruire rapporti internazionali solidi che nel tempo facessero fiorire delle condivisioni, è frutto di passione, specializzazione, capacità di condividere con altri – ha aggiunto Peci – Tutto questo è stato di grande ispirazione ed esempio per tutto il Quality Group, che ha saputo rappresentare per ogni marchio una sua caratura e una capacità di esprimere un’originalità che ha contagiato gli altri e reso più grande il Quality Group. Quindi grazie a Il Diamante e a Renato per tutto quello che ha fatto in questi anni e per quello che ha dato come esempio al Quality Group».