Il Decreto liquidità diventa legge e va in Gazzetta

Il decreto liquidità è legge. Sulla Gazzetta Ufficiale n°143 del 6 giugno è stata pubblicata, infatti, la conversione del testo, con modificazioni, del dl 8 aprile 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Contestualmente è stato pubblicato in Gazzetta il testo del decreto legge 8 aprile coordinato con la legge di conversione del 5 giugno 2020 n°40, in vigore dal giorno 7.

