Il debutto europeo di Fairfield by Marriott

Entro la fine del 2023 il brand Fairfield by Marriott debutterà in Europa e, a seguire, in Medio Oriente Sei nuove proprietà Fairfield si uniranno al portfolio Marriott Bonvoy in destinazioni chiave business e leisure, tra cui Francia, Danimarca e Arabia Saudita.

Le proprietà Fairfield offrono un’estetica di design allo stesso tempo rilassante e moderna. In Europa e in Medio Oriente, questo è stato pensato in modo da riflettere le caratteristiche locali: quello europeo si ispira allo stile scandinavo, che offre un’estetica leggera e luminosa, mentre per le proprietà in Medio Oriente è prevista una disposizione personalizzata per la regione, che comprende sale di preghiera e segnali che indicano la direzione verso La Mecca.

Gli spazi comuni sono pensati come sociali. Ogni camera sarà dotata di letti confortevoli, doccia e connessione wifi gratuita. Il concetto di ristorazione The Social Market prevede una colazione salutare e inclusa nel soggiorno, mentre in alcuni hotel, gli ospiti potranno gustare piatti freddi e caldi à la carte per la sera. Gli ospiti possono anche servirsi di ciò di cui hanno bisogno presso il market aperto 24/7, che offre snack e bevande.

«Siamo entusiasti di accogliere i viaggiatori nei primi hotel Fairfield by Marriott in Europa, a Copenaghen e Amsterdam, nel 2023 – ha dichiarato Satya Anand, president of Europe, Middle East and Africa – Il debutto del brand in Europa e in Medio Oriente è stato studiato per ogni mercato e non vediamo l’ora di offrire l’iconico servizio accogliente e la calda ospitalità di Fairfield in queste nuove strutture».

Le aperture previste in Europa e Medio Oriente includono:

Fairfield by Marriott Copenhagen North Harbor, Daninarca – Apertura prevista Q3 2023. Situato nel quartiere North Harbor di Copenaghen e vicino al centro della città, offrirà un doppio brand: 234 camere dedicate al brand Fairfield by Marriott e, nell’hotel adiacente, 81 camere dedicate al brand per soggiorni prolungati, Residence Inn by Marriott. Basandosi sui principi della “città in cinque minuti”, i trasporti pubblici, i quartieri cittadini, le strutture locali, le aree verdi e il lungomare saranno raggiungibili in poco tempo.

Fairfield by Marriott Amsterdam Schiphol Airport, Paesi Bassi – Apertura prevista Q3 2023: 175 camere per chi desidera soggiornare fuori città e vicino all’aeroporto. Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi, è nota per il suo patrimonio artistico, l’elaborato sistema di canali e le case strette con facciate a capanna, retaggio dell’età dell’oro della città nel XVII secolo.

Fairfield by Marriott Zug, Svizzera – Apertura prevista Q2 2024: 123 con vista sul lago di Zug, sovrastato da montagne innevate nella magnifica Svizzera centrale. Città moderna con elementi del passato, a Zug si trova un piccolo centro storico con diversi edifici notevoli, tutti con colori pastello e facciate tradizionali che ricordano i tipici edifici del passato della città, molti dei quali risalgono a centinaia di anni fa.

Fairfield by Marriott Bordeaux Train Station, Francia – Apertura prevista Q4 2024. A pochi passi dalla ferrovia di Bordeaux-Saint-Jean, offrirà 191 camere in una posizione perfetta per chi desidera soggiornare appena fuori dalla città.

Fairfield by Marriott Makkah Al Naseem, Arabia Saudita – Apertura prevista Q1 2025. Situato nel quartiere di Al Naseem e distribuito su cinque torri, con 2.600 camere, sarà ideale per chi desidera visitare siti culturali come Mina, Muzdalifa, il ponte di Al Jamarat e Arafat. La Mecca è riconosciuta come il luogo di nascita del profeta Maometto ed è considerata la città più sacra dell’Islam. Situato nel centro della città, l’hotel rappresenta una comoda base per chi vi si reca in pellegrinaggio o per lavoro.

Fairfield by Marriott Makkah Ibrahim Al Khalil Road, Arabia Saudita – Apertura prevista Q4 2025. Sarà la seconda struttura Fairfield a La Mecca e offrirà agli ospiti una posizione privilegiata a pochi passi dalla Grande Moschea. Ogni anno, più di due milioni di persone visitano la città per l’Hajj, il pellegrinaggio alla Kaaba, e con le 1.376 camere previste nel progetto, l’hotel sarà la destinazione perfetta per i visitatori.