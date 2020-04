Il cura Italia è legge: sciolto il nodo voucher

Il cura Italia è legge. Dopo l’ok del Senato, arriva anche la fiducia della Camera e si conclude così l’iter di conversione del decreto 17 marzo n°18 del 2020 emanato per via dell’emergenza coronavirus.

In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi della definitiva formalità, il testo vede l’inclusione dell’articolo 88 bis, che dà un taglio netto alla questione voucher e conferma come non ci sia bisogno dell’accettazione dello strumento da parte dei consumatori.

Inoltre, tra i punti salienti dell’emendamento, troviamo l’estensione dell’emissione del voucher da 30 a 60 giorni e la possibilità di emetterlo per le partenze fino al 30 settembre e la conferma della validità di un anno.

Last but not least, il superamento dell’articolo 41 del Codice del Turismo, con le misure contenenti nel cura Italia e relative alla questione rimborsi che vanno oltre qualunque punto del contratto in essere.