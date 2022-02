Il consulente fiscale Pierluigi Fiorentino lascia Fto













Il responsabile dell’ufficio servizio fiscale e tributario Pierluigi Fiorentino lascia Fto. Lo ha comunicato in una nota il presidente Franco Gattinoni: «La competenza e la sua autorevolezza sulle delicate materie amministrative, fiscali e contabili sono state davvero preziose per la nostra federazione e per i nostri iscritti».

«Ecco perché, nel momento in cui ci lascia per altri incarichi, voglio ringraziarlo per l’apporto che ha dato a Fto da responsabile dell’ufficio servizio fiscale e tributario, coniugando sempre le approfondite conoscenze tecniche con la passione per un settore, quello dei viaggi e del turismo, sul quale ha maturato una lunga esperienza».

Fiorentino andrà ora a ricoprire ruoli di responsabilità, ha concluso Gattinoni, «che saranno sicuramente proficui per la realizzazione del Pnrr e, dunque, per il progresso complessivo del nostro Paese».