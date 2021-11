Il commercialista dell’agenzia di viaggi diventa consulente di direzione













Fare il commercialista per un’agenzia di viaggi è attività più complicata rispetto alle altre piccole e medie imprese, per alcune ragioni oggettive.

Primo, la normativa civilistica e fiscale è complessa in modo abnorme rispetto alle piccole dimensioni economiche dell’impresa ed è anche in continua modificazione, il che richiede competenze e aggiornamenti onerosi, difficili da spalmare se non su un certo numero di clienti.

Secondo, le prime note e le operazioni rilevanti ai fini Iva discendono da una miriade di piccole operazioni commerciali giornaliere, che anche con l’ausilio dei vecchi software gestionali non è semplice rilevare correttamente e trasmettere in tempo utile al commercialista, se non disponendo di una esperta e costosa figura contabile interna.

Terzo, vi è un intreccio fra la scelta del corretto tipo pratica in ottemperanza alle normative sui contratti di viaggio; la gestione dei dati personali ai fini privacy; la contabilità civilistica e fiscale; la fatturazione elettronica da parte di un intermediario SDI; la gestione dei dipendenti; la differente posizione fiscale e contributiva del titolare in una piccola impresa individuale, o in una società di persone, o in una società a responsabilità limitata; tale da richiedere attente verifiche di responsabilità e di ottimizzazione fiscale con l’intervento congiunto di molteplici figure professionali.

Per le imprese medio-grandi questa complessità di compiti viene svolta in genere dalle grandi società di consulenza, in cui un consulente di direzione si fa carico dell’analisi complessiva dell’azienda per poi individuare i modelli ottimali di gestione e i professionisti specifici più adatti. Il consulente di direzione è una figura senior con comprovata esperienza nella gestione di imprese dello specifico settore, di cui è stato in genere per alcuni anni capo azienda o assistente del capo azienda o del titolare. E’ una figura professionale presente da sempre sui mercati internazionali e regolamentata anche in Italia con la Legge n. 4/2013.

Dal 2018 ©ADVMANAGER, primo e al momento forse unico, ha introdotto questo modello per le agenzie di viaggi in Italia, con un team di oltre 20 professionisti specializzati e una piattaforma software via web originale, grafica e con funzioni esclusive, di cui è in corso la procedura di brevetto, che consente a un numero illimitato di utenti ovunque posizionati di operare con qualsiasi dispositivo, dal pc al tablet allo smartphone. In questo modo la raccolta dei dati è istantanea e viaggia direttamente dall’agente di viaggi che effettua la vendita, al “backoffice virtuale” che si occupa dell’intera gestione aziendale.

I risultati sono una elevata qualità del servizio, l’ottimizzazione della gestione complessiva dell’azienda, l’ottimizzazione dei costi, poiché l’agente di viaggi non deve più pagare separatamente il gestionale, il contabile, il commercialista, la fatturazione elettronica, la privacy ecc. e in più ha tanti altri professionisti al suo servizio.

