Il Chia Laguna riapre dopo il restyling modello Sardegna style













Apertura in due fasi per il Chia Laguna: il resort sardo di Italian Hospitality Collection riapre il 1° giugno con gli Hotel Village e Baia di Chia resort Sardinia, mentre il 1° luglio sarà la volta dell’Hotel Laguna, dopo un’opera di riqualificazione totale delle strutture e degli spazi comuni, portata avanti attraverso il fondo Star gestito da Castello SGR. Il progetto di restyling, iniziato l’anno scorso con l’Hotel Village, sempre a firma dello Studio Marco Piva di Milano, ha coinvolto in continuità con il precedente intervento anche l’Hotel Baia (ora Baia di Chia resort Sardinia), l’Hotel Laguna, lo Spazio Oasi e tutti gli outlet ispirandosi alla natura del territorio, per tradursi in un nuovo resort caratterizzato da un lifestyle mediterraneo pensato per offrire ai propri ospiti un luogo in cui si respira la tradizione sarda.

NUOVO 5 STELLE BAIA DI CHIA RESORT SARDINIA. Il nuovo Baia di Chia resort Sardinia diventa quindi un 5 stelle in grado di offrire servizi a una clientela nazionale e internazionale. Sono 77 le camere, sono stati rivisitati anche tutti gli spazi comuni, con “tanta Sardegna” nel nuovo naming e nella filosofia progettuale per andare ad intercettare la clientela estera attratta dall’isola. Anche il Ginepro, che sarà il ristorante principale, è caratterizzato da arredi ed elementi della tradizione sarda (piatti di fibra vegetale a soffitto, lampadari in rattan intrecciato, sedie in corda e particolari decorazioni delle superfici).

NEW ENTRY A TAVOLA ALL’HOTEL LAGUNA. Il nuovo Hotel Laguna comprende il vecchio 5 stelle hotel Laguna e lo Spazio Oasi, al quale è stata cambiata la destinazione, trasformandolo nel family corner del nuovo hotel alta gamma del Chia Laguna resort. Le due strutture condividono gli spazi comuni, mentre le camere e le suite restano distinte: 106 le nuove camere, ridisegnate ispirandosi alla natura e alla terra di Sardegna, compreso l’utilizzo di materiali locali come il marmo Biancone di Orosei. Sono stati rinnovati anche il Ristorante La Terrazza, il ristorante e bar a bordo piscina Bioaquam e il Bar Bollicine, dedicato a champagne, prosecco e spumanti. E, nell’omaggio alla tradizione sarda nasce Sa Mesa, nuovo ristorante dedicato alla Sardegna. Il suo nome significa infatti “la tavola” in lingua sarda.

All’Hotel Village sono stati rinnovati gli spazi comuni con un upgrade dello spazio esterno e la creazione di una location in stile ‘piazza italiana’, che offrirà la possibilità di cenare o fare colazione all’aperto, il dehor del nuovo Ristorante Domus. Nuovo anche il Bimbi Restaurant, uno spazio tutto a misura di bambini. Completa le new entry della ristorazione Mezze, locale a bordo piscina.

Come spiega Marco Pedna, nuovo general manager del Chia Laguna: «L’estate 2021 vedrà i nostri hotel tutti aperti, il 1° giugno con l’Hotel Village e il nuovo Baia di Chia resort Sardinia e il 1° luglio con il nuovo Hotel Laguna. Prevediamo una stagione molto positiva, con dei segnali di ripresa evidenti sin da ora. Stiamo lavorando con tutto lo staff, prevalentemente locale, per mettere a punto gli ultimi dettagli e, data la mia esperienza in grandi hotel e resort nel mondo, non mancheranno delle novità di sapore internazionale».