Il ceo di Ryanair Michael O’Leary debutterà a Wtm Virtual 2020

Sarà una prima volta per tutti e due. Michael O’Leary, ceo del Gruppo Ryanair, e Robin Hayes, numero uno di JetBlue, figurano tra i protagonisti più attesi di Wtm Virtual, l’appuntamento online che dal 9 all’11 novembre sostituirà l’edizione fisica del 2020 della fiera londinese.

I due manager saranno chiamati a discutere delle recenti evoluzioni del settore aviation da un capo all’altro dell’Atlantico in due momenti distinti: O’Leary, martedì 10 novembre dalle 10:00 alle 11:00 GMT, mentre Hayes mercoledì 11 novembre dalle 14: 00-15: 00 GMT, entrambi “ingaggiati” dal giornalista e consulente di aviazione John Strickland.

«Questa è la prima volta che questi due ceo di compagnie aeree appaiono a Wtm – e quello che hanno da dire non è mai stato così importante. Condivideranno informazioni su come i vettori low cost si stanno adattando all’attuale situazione pandemica e esprimeranno le loro opinioni su ciò che i governi dovrebbero fare per aiutare il settore aereo», ha detto il senior exhibition director di Wtm London, Simon Press.