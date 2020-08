Il Centro Studi riparte col Laboratorio ADVManager 2020: per dare una mano a chi non si arrende

Lo scorso 10 febbraio alla Bit di Milano il nostro Centro Studi ha tenuto quello che doveva essere il primo seminario del programma Laboratorio Permanente per Agenzie di Viaggi 2020, con tante novità per rendere sempre più semplice ed economico gestire le imprese nonostante l’accumularsi degli adempimenti contabili e dei controlli fiscali.

Poi invece è successo il finimondo e il nostro programma si è interrotto. Nei sei mesi successivi abbiamo dovuto necessariamente trascurare (e ce ne scusiamo) le nuove agenzie per dedicarci completamente al supporto delle agenzie clienti, con un difficile slalom per svolgere comunque gli adempimenti e per dare nel contempo supporto all’utilizzo dei vari provvedimenti disponibili, dalla cassa integrazione al fondi perduti al finanziamento dei 30.000 euro garantiti.

Oggi, dopo esattamente 4.258 interventi di consulenza a favore dei clienti (documentati dal contatore di sistema al 30 luglio 2020), possiamo dire con soddisfazione che le agenzie ©ADVManager sono comunque resilienti, che solo una ha dovuto arrendersi alla crisi, ma che altre tre o quattro hanno aderito al servizio ©ADVManager persino nel pieno della crisi (come documentato nei nostri server certificati).

Sentite il dialogo di ieri con un collega toscano, che si era licenziato a fine 2019 da una precedente agenzia e ne aveva aperto una nuova a inizio febbraio 2020. Il massimo della disgrazie, direte voi. E invece, sentite.

(Il collega agente di viaggi ci chiede): “Come la vedete la situazione generale?”.

(Noi): “Mi chiedi la famosa palla di vetro… Tirare la cinghia e andare avanti, il mondo non finisce, anche se nessuno sa in che modo andrà avanti. Comunque non vedo le agenzie di viaggi peggio di altre imprese, anzi vedo altre categorie decisamente peggio. Per le agenzie nel 2020 ”ha da passà ‘a nuttata”; nel 2021 mezza nuttata sarà passata; nel 2022 si ripartirà a razzo anche meglio di prima”.

(Il collega agente di viaggi): “Esatto, è anche il mio pensiero. Intanto abbiamo preso in gestione l’Infopoint di … Poi ci siamo anche organizzati per l’incoming (“La tua vacanza in Chianti: agriturismi, B&B, hotel, appartamenti”). Poi da settembre prendiamo un’agenzia a … Poi dovrebbe partire anche una scuola di cucina legata all’incoming e al territorio: attrezzatura professionale con 8 postazioni stile masterchef. Sono d’accordo: quando si riparte, si riparte a razzo”.

Laboratorio ©ADVManager 2020 sostiene le ripartenze offrendo a tutte le agenzie mezza giornata di checkup organizzativo-contabile-fiscale gratuito, in loco oppure via skype, per aiutare a risolvere le criticità dell’impresa.

Per richiederlo basta contattare ©ADVManager sul sito internet o via email.

