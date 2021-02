Il catalogo Europa di Viaggidea: dal Portogallo alla Danimarca













Viaggidea inaugura una nuova programmazione in Europa, un’offerta ricca di itinerari e soluzioni su misura per rispondere alla voglia di viaggiare delle persone. La collezione del brand, parte del polo luxury di Turisanda 1924 insieme a Made e Presstour, raccoglie, infatti, le grandi bellezze del nostro continente e non solo, per un totale di sei differenti modalità di viaggio tra itinerari esclusivi, tour, crociere e soggiorni in hotel.

Dalla Norvegia al Portogallo, dalla Francia all’Islanda, dall’Inghilterra alla Grecia, passando per Belgio, Olanda e Danimarca: questi sono solo alcuni dei 18 Paesi che sfilano all’interno del catalogo Europa. Tra le pagine emergono le molteplici possibilità con cui sarà possibile esplorarli: oltre ai tour più classici, troviamo crociere sui corsi d’acqua più belli d’Europa, viaggi in auto oppure in treno ad alta velocità, ma anche luoghi da scoprire in bicicletta per esperienze fuori dall’ordinario.

«Abbiamo scelto di sviluppare una linea dedicata all’Europa e alle aree immediatamente vicine perché riteniamo che siano mete piene di potenzialità – afferma Paolo Guariento, direttore prodotto specialties – Inoltre, essendo una collezione esclusivamente tailor made, permette di creare il viaggio nei minimi dettagli. Sono proposte che ampliano l’offerta del Gruppo Alpitour e sono complementari a quella degli altri brand, senza nessuna sovrapposizione».