Il caro energia travolge gli aeroporti: aumenti del 400%

Il caro bollette colpisce anche gli aeroporti italiani, e Assaeroporti lancia l’allarme chiedendo più sostegni pubblici al settore per affrontare l’inverno. Proprio nella fase di ripresa del traffico aereo, dopo due anni di pandemia, gli scali nazionali subiscono infatti un duro colpo a causa della crescita dei costi energetici con aumenti che rischiano di gravare a cascata su tutta la filiera del turismo e dei trasporti.

Per l’associazione in seno a Confindustria ad agosto 2022 i rincari che hanno interessato gli aeroporti sono stati in media, rispetto allo scorso anno, del 400% per l’energia elettrica e del 250% per il gas, con valori che, in certi casi, hanno superato di 10 volte i livelli del 2021.

Secondo Assaeroporti i costi energetici diventano ora una delle principali voci di spesa e, per alcuni aeroporti, arriveranno a pesare nei prossimi mesi fino ad un quarto degli oneri totali. “La riduzione dei consumi resa possibile dai numerosi interventi di efficientamento energetico finora realizzati dagli aeroporti ha mitigato l’effetto dei rincari ma in modo insufficiente. Gli aumenti, a lungo andare, rischiano di comportare inevitabili tagli alle spese di gestione e frenare la crescita del comparto”, sottolinea la nota dell’associazione.

Secondo le ultime stime disponibili, la crisi potrebbe determinare un aumento complessivo delle bollette nel 2022 pari a circa 150 milioni di euro. «Rispetto a questi dati – afferma il presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo – chiediamo che anche per gli aeroporti vengano individuate forme di sostegno che consentano di contenere l’impatto della crisi energetica sugli operatori della filiera. Per far fronte tempestivamente a questa emergenza invitiamo le istituzioni competenti a valutare l’opportunità di utilizzare le risorse già stanziate a favore degli aeroporti con la Legge di Bilancio del 2020 e non ancora erogate».