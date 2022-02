Il Carnevale di Venezia traina la ripresa in Italia di Ao Hostels













Dopo due anni dall’inizio della pandemia di Covid-19, le due strutture italiane di Ao Hostels a Mestre tornano a popolarsi di gruppi anche e soprattutto per vivere il Carnevale di Venezia.

«Abbiamo dovuto aspettare due anni per rivedere nuovamente prenotazioni di gruppo nel nostro sistema e siamo davvero felici di poter accogliere, come una volta, quello che per noi rappresenta il maggiore target di riferimento», ha dichiarato Annalia Bassi, senior sales manager Ao Hostels Italia.

«Per l’ultimo weekend di Carnevale avremo due gruppi Erasmus da 170 e 280 persone, tra studenti e accompagnatori, e altri gruppi più piccoli di circa una trentina di persone. Sono numeri davvero incoraggianti per noi», ha aggiunto Bassi.

Nelle due strutture di Mestre, con capienza complessiva di 1.600 posti letto, si registra un’occupazione media del 66% per le notti di venerdì 25 e sabato 26 febbraio. Non saranno, però, solo i gruppi a riempire i corridoi e la hall dei due ostelli in Via Ca’ Marcello ma anche molte coppie e famiglie.

«Sono soggiorni con una media di due notti, se non consideriamo gli ospiti long stay – ha concluso la manager – Ma corrispondono ai numeri che registravamo a febbraio anche nel periodo pre pandemia, per cui ben venga questa ripresa e speriamo che i prossimi ponti come Pasqua e il 25 aprile ci portino risultati ancora migliori».