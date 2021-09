Il cappello Hyatt su due hotel dell’italiano Ag Group













Strategico accordo di franchising internazionale siglato da Ag Group, tra i principali player dell’ospitalità italiana, con Hyatt Hotels.

Il nuovo hotel lifestyle di lusso a cinque stelle del Gruppo Ag a Firenze, il Tornabuoni, la cui apertura è prevista per ottobre 2021, entrerà così a far parte di The Unbound Collection by Hyatt, mentre The Tribune a Roma sarà un albergo a marchio JdV by Hyatt.

«Questa nuova collaborazione – osserva Andrea Girolami, presidente di Ag Group – è una pietra miliare estremamente importante nella nostra ambizione condivisa con Hyatt di continuare a espandere la nostra presenza con nuovi hotel e destinazioni. Il nostro obiettivo è offrire ai nostri ospiti un servizio ancora più attento, professionale, che viene dal cuore».

Il Tornabuoni è un raffinato boutique hotel, che si trova lungo Via Tornabuoni a Firenze, nello storico Palazzo Minerbetti del XII secolo. L’hotel dispone di 62 camere, suite e strutture, compresi i cinque punti ristoro Il Magnifico, Il Magnifico Cafè, Ristorante Lucie, Terrazza delle Farfalle e Cantina La Cave.

Il Tribune Hotel di Roma si trova appena fuori da Via Veneto, resa famosa dalla Dolce Vita di Federico Fellini e vicino alle maggiori attrazioni turistiche della città eterna. Struttura di lusso per famiglie con 52 camere, vanta una terrazza con vista su Villa Borghese, e ristorante con piatti italiani artigianali.