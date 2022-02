Il Canada semplifica l’ingresso ai turisti vaccinati













Il Canada allenta le restrizioni in ingresso per i viaggiatori internazionali a partire dal prossimo 28 febbraio.

Per chi arriva nel Paese e ha completato il ciclo vaccinale, infatti, sarà sufficiente presentare la certificazione vaccinale e aver effettuato un tampone rapido con esito negativo prima della partenza. Non ci sarà più, quindi, l’obbligo di quarantena.

Negli aeroporti canadesi di arrivo, infine, saranno effettuati dei tamponi a campione sui turisti in arrivo. Anche i bambini al di sotto i 12 anni che viaggiano con adulti vaccinati saranno esentati dalla quarantena.

Resta in vigore la quarantena di 14 giorni per i non vaccinati, assieme all’obbligo di effettuare un tampone sia il giorno dell’arrivo in Canada sia all’ottavo giorno.

L’agenzia per la Salute pubblica del Canada ha sottolineato che “i dati mostrano come l’ondata della variante Omicron abbia superato ormai il suo picco. È tempo di muoversi verso un approccio più morbido nella gestione del Covid-19”.

Il governo canadese ha infine abbassato il rischio sanitario di viaggio (dal livello 3 al livello 2) che implica la fine dello sconsiglio ai viaggi per motivi non essenziali per i cittadini canadesi. Sempre a partire dal 28 febbraio saranno eliminate le restrizioni in vigore sui collegamenti aerei, quindi tutti gli aeroporti canadesi potranno accogliere voli internazionali.

Solo pochi giorni fa la compagnia aerea Air Transat, rappresentata in Italia da Rephouse gsa, ha comunicato il ritorno dei voli diretti da e per l’Italia. Il vettore ha annunciato il ripristino di servizi no stop da aprile a ottobre, a partire dalla rotta Roma-Montréal con quattro frequenze settimanali e cinque voli a settimana fino a ottobre sulla Roma-Toronto. Mentre sulla Venezia-Montréal, Air Transat assicurerà due frequenze settimanali dal 6 maggio a fine ottobre e un volo settimanale, dal 3 maggio al 25 ottobre, sulla Venezia-Toronto. Infine, dal 9 giugno al 27 ottobre, la compagnia opererà una frequenza settimanale (ogni giovedì) sulla tratta Lamezia Terme-Toronto.