Il Canada rimuove tutte le restrizioni Covid

Stop a tutte le restrizioni Covid, a partire dal 1° ottobre, in Canada, dove cadrà anche l’obbligo di tampone e vaccino per visitare la destinazione.

Il Paese, come anticipato nei giorni scorsi e ora apparso sulla testata americana Travel Weekly, ha eliminato anche l’obbligo di mascherina a bordo di treni e aerei, oltre che la quarantena.

Un allentamento, questo, chiaramente apprezzato dalle compagnie crocieristiche. «Una vittoria per la nostra industria, che si inserisce nel contesto di un crescente interesse per le prenotazioni di crociere nel 2023 in Alaska e Canada/New England», ha dichiarato Gus Antorcha, Holland America president.

In uno statement, invece, il presidente di Princess Cruises, John Padgett, ha commentato: «Le crociere in Alaska e in Canada sono tra le opzioni di vacanza più ambite e non vediamo l’ora di accogliere tutti coloro che in questi anni hanno aspettato l’apertura completa del mercato».