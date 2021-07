Il Canada apre ai turisti europei dopo l’estate













Il Canada ha annunciato l’apertura delle sue frontiere ai turisti europei totalmente vaccinati a partire dal prossimo mese di settembre. Lo ha annunciato la Public Health Agency del Paese nordamericano lo scorso lunedì, confermando la data del 7 settembre 2021 come primo giorno di apertura.

Già dal 9 agosto, invece, il confine sarà aperto per i cittadini Usa che abbiano concluso il percorso di vaccinazione anti Covid da almeno 14 giorni, che non dovranno quindi effettuare la quarantena. In ogni caso i viaggiatori vaccinati dovranno presentare un test negativo al Covid-19 effettuato prima dell’arrivo in Canda, mentre i vaccinati con doppia dose non dovranno sottoporsi a un ulteriore test dopo l’arrivo, salvo per quelli selezionati a campione dal programma “New border testing surveillance”.

I viaggiatori, inoltre, dovranno compilare un form con le informazioni di viaggio attraverso l’app ArriveCAN o sul portale web omonimo. È ipotizzabile che le stesse regole emanate per i cittadini Usa saranno valide anche per i turisti europei. Le frontiere del Canada sono chiuse dal marzo 2020.

Lo Stato canadese, inoltre, approverà i voli internazionali su altri 5 aeroporti – oltre a quelli già in vigore su Montreal, Toronto, Calgary e Vancouver – a partire sempre dal 9 agosto: Halifax, Québec City, Ottawa, Winnipeg and Edmonton.

Inoltre il Canda dovrebbe abolire la regola per i viaggiatori internazionali che prevede che questi debbano passare le prime tre notti del loro soggiorno in una specie di hotel-quarantena autorizzati dal governo locale.