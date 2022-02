Il brand Edition Hotels di Marriott debutta a Dubai













The Dubai Edition segna il debutto del brand Edition Hotels di Marriott a Dubai. Una nuova visione del lusso moderno a Downtown Dubai, a pochi passi dai flagship store, dal distretto commerciale della città e dagli hub culturali e di design.

L’hotel si trova in un palazzo di 23 piani e accoglie ospiti dallo scorso novembre 2021 e rende omaggio all’attitudine, tipica di Dubai, di creare novità. Il risultato è un hub urbano elegante e vivace per una boutique experience su misura con l’attenzione al dettaglio

L’ingresso dell’albergo è caratterizzato da vasi di terracotta dai toni accesi che accompagnano gli ospiti dal trambusto del vivace quartiere alla tranquillità dell’hotel in un’oasi di pace. Il mood si riflette nella hall, negli spazi all’aperto e nelle terrazze, dando forma a spazi intimi con morbide luci nei giardini che creano disegni geometrici al calar della sera.

La hall è un luogo dinamico e di ritrovo, con un soffitto a cupola alto 15 metri che ricorda le strutture architettoniche italiane. Si viene attratti dalla parte centrale, una tripla scala a chiocciola senza soluzione di continuità, che connette la hall agli spazi comuni, tra legni scuri, toni neutri, tessuti morbidi e luci calde.

Coerenza di design in tutto l’hotel e nelle 275 stanze, incluse le 41 suite e le ampie Penthouse; attenzione ai dettagli come l’abbinamento tra le venature della pietra naturale e del legno. La palette è semplice ma dai toni caldi, con un passaggio tra tonalità e colori di poco differenti. Il legno di rovere chiaro e i tocchi di pietra scorrono da una stanza all’altra.

Accessibile dalla hall, il pian terreno ospita Duomo, ristorante italiano che offre un’interpretazione moderna della cucina nostrana. La terrazza esterna è caratterizzata da alberi di ulivo e di notte gode di un’atmosfera magica, con una sapiente illuminazione e vista sull’edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa.

Nascosto all’interno della hall, Leon è uno speak easy che serve cocktail originali: possono essere realizzati su misura e annoverare gusti da tutto il mondo. È in interessante contrasto con il resto dell’hotel con i suoi tocchi di arancione e rosso su un ricco sfondo scuro.

Al primo piano, Jolie è una location vivace che offre cucina francese ispirata ai sapori Mediterranei. Qui, i ritratti sulle pareti ispirati all’alta moda parigina, creano le premesse per un luogo energico e alla moda che serve snack a partire dal mattino fino all’ora di cena

Di giorno, gli ospiti possono rilassarsi presso Thia Sky Lounge godendosi il sole e le viste sul Burj Khalifa. Chaise longue e cabine private incorniciano la piscina panoramica incorniciata da mobili in legno di tek e piante in vasi di terracotta. Di sera, la Thia Sky Lounge è luogo di ritrovo per aperitivi.

The Dubai Edition offre facilities per il comparto Mice fra cui tre versatili sale conferenze, uno spazio eventi pensato per ospitare gli avvenimenti più importanti della città e una sala da ballo con uno spazio per l’amplificazione. L’ampia palestra dell’hotel aperta tutto il giorno è luminosa e arieggiata e attrezzata da Technogym. L’hotel include anche una Spa intima con tre sale per i trattamenti.