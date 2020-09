Il brand Courtyard by Marriott debutta in Malesia

Debutto in Malesia per il brand Courtyard di Marriott International. Situato lungo Jalan Macalister, nel cuore di George Town a Penang, la nuova struttura del colosso Usa – che nelle scorse settimane ha fatto parlare di sé per via del mancato rinnovo dell’accordo con il governo cubano per operare nel territorio – conta la bellezza di 199 stanze.

«Siamo entusiasti di continuare a rafforzare la nostra presenza in Malesia con l’apertura del Courtyard by Marriott Penang – ha dichiarato Rajeev Menon, president Asia Pacific (Cina eslcusa) di Marriott International – Disegnato per il viaggiatore attuale questo hotel rappresenta il nostro 17° albergo nel Paese».

Le 199 camere e suite sono smart e spaziose, con una vista a 360 gradi su George Town e lo Stretto di Malacca. L’hotel dispone, inoltre, di 8 sale riunioni e di una sala vip, ciascuna dotata delle più moderne apparecchiature audiovisive.