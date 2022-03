Il borgo toscano Castelfalfi riapre il 1° aprile













Riapre il 1° aprile l’hotel Toscana Resort Castelfalfi con gli outlet di ristorazione diffusi nello storico borgo gioiello. Al via la prima stagione dopo l’acquisizione da parte della nuova proprietà, con una serie di novità che innalzano ulteriormente gli standard di ospitalità di lusso della destinazione e promettono un’esperienza in comunione con la natura.

L’albergo 5 stelle svelerà una nuova immagine nel corpo principale; il design contemporaneo è stato rivisitato in chiave più raffinata nelle aree comuni dell’ingresso, della lobby e del Bar Ecrù, inclusa la terrazza panoramica; oltre al décor di interni ed esterni delle camere e suite – in parte già realizzate per la stagione 2022; le restanti durante la chiusura stagionale prima della riapertura 2023 – che permetterà di offrire un’esperienza ancora più immersiva nella tenuta di 1.100 ettari circostante.

Fiore all’occhiello della rinnovata proposta di soggiorno sarà l’inedita offerta di trattamenti Spa con prodotti naturali a marchio Espa nel centro benessere che include piscina interna ed esterna riscaldata, vasche idromassaggio, sauna finlandese e docce emozionali.

Nel programma di attività, oltre 50 esperienze outdoor e indoor: trekking tra i vigneti, passeggiate a cavallo, escursioni in bicicletta, degustazioni in cantina, corsi di cucina, caccia al tartufo, tiro con l’arco, volo in mongolfiera e molto altro; senza dimenticare i campi 27 buche del Golf Club Castelfalfi.

Novità assolute della stagione sono: l’Adventure Park Castelfalfi appena costruito all’interno della tenuta, il Falfy Kids&Teen Club gestito dai professionisti nell’intrattenimento per bambini e ragazzi, e un campo da padel che si affiancherà all’esistente campo da tennis in terra rossa.

L’Azienda Agricola Tenuta di Castelfalfi sarà interessata da un progetto di ammodernamento delle infrastrutture e delle aree destinate all’accoglienza degli ospiti. L’area vitivinicola potrà contare sulla consulenza dell’enologo Emiliano Falsini, che supporterà lo sviluppo di sei etichette esistenti con l’obiettivo nel medio-lungo periodo di implementare nuovi prodotti biologici di qualità. La produzione di olio della tenuta vedrà l’introduzione di un nuovo prodotto monovarietale e di una serie di condimenti aromatizzati a base di tartufo, rosmarino e peperoncino.

In occasione della riapertura, il resort propone i pacchetti You&Me e Golf Short Break.