Il BizTravel torna in presenza: a Milano il 24 novembre

Dopo i due anni di pandemia, che hanno costretto il BizTravel Forum alla versione streaming, l’appuntamento dedicato ai viaggi d’affari torna in presenza (ma sarà disponibile anche online) per l’edizione 2022, che si svolgerà il 24 novembre prossimo come di consueto a Milano.

Il forum di aperturà – “Gli scenari del 2022: dall’economia al travel” – inizierà alle 9.45 e terminerà alle 11.15. Durante quest’ora e mezza si discuterà dei valori pre-Covid, delle ripercussioni della guerra Russia-Ucraina sugli scenari globali, dell’inflazione, della mancanza di materie prime e della crisi dei microchip. Il tutto in chiave turistica con focus sul business travel, sulla mobility aziendale e sugli eventi.

Dalle 11.30 alle 13, invece, ci sarà l’incontro “Mobility vs smart working: vivere, sopravvivere o morire”, tra sostenibilità e transizione energetica ed economica.

Nel pomeriggio seguiranno poi altri due appuntamenti. Si parte alle 14.15 (fino alle 15.30) con “Dove andiamo a volare? Come cambia l’offerta business e leisure delle compagnie aeree”, in cui il parterre si interrogherà sul futuro del mondo aviation e del modello low cost; sull’esistenza, o meno, di una geopolitica dei cieli.

Fino all’evento finale, programmato dalle 15.45 alle 17: “Transizione ecologica ed energetica: l’impatto sui modelli di business del turismo, dalla mobility all’hôtellerie”.

Di seguito i relatori dell’edizione 2022 del BizTravel Forum condotto dal giornalista Mediaset Nicola Porro: Luca Patanè (presidente Gruppo Uvet e Confturismo Confcommercio); Valerio De Molli (managing partner e amministratore delegato The European House); Damiano Sabatino (vice president and managing director Europe Travelport); Gianluca Testa (managing director, Southern Europe, the Uk and European Central Operations, Avis Budget Group).

L’evento in presenza – causa posti limitati – è destinato ai travel manager, alle agenzie di viaggi e agli operatori del settore.