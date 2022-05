Il biglietto costa troppo? Con Qantas si paga a rate













La compagnia aerea australiana Qantas ha siglato un accordo con Zip e ha comunicato l’introduzione della formula Buy now pay later tra le soluzioni di pagamento dei propri voli domestici e internazionali.

L’opzione Buy now pay later di Zip consente dunque di acquistare un bene o un servizio (in questo caso un biglietto aereo) per poi pagarlo a rate a fronte di un piccolo anticipo al momento dell’acquisto. Oltre a Qantas, questa opzione è offerta anche da Virgin Australia.

«Questa partnership ci consente di aumentare il numero di alternative di pagamento disponibili per i nostri viaggiatori – ha dichiarato Olivia Wirth, Qantas Loyalty ceo – Si possono anche accumulare punti Qantas, nello specifico 1 per ogni 3 dollari spesi».

Il modello fintech e il dilazionamento dei costi sta crescendo molto nel settore del turismo, e in Italia il pioniere è Scalapay, che agli acquirenti permette di ricevere prodotti e servizi immediatamente, pagandoli in tre soluzioni senza interessi e alle aziende di ricevere immediatamente l’intero importo. Nonostante ciò, Scalapay per il momento ha scelto di non investire nel settore del trasporto aereo, considerato in generale un segmento ad alto rischio finanziario soprattutto dopo l’avvento della pandemia da Covid.