Il Bernina Express si rafforza: più trenini rossi nel weekend

Un trenino rosso del Bernina straordinario il sabato e la domenica alle 10 del mattino da Tirano in esclusiva per i gruppi, che ne ospiterà fino a quattro per volta, da novembre a marzo. Con i treni operativi con capacità del 100%. Così Ferrovia Retica risponde alla domanda di viaggi crescente e a quell’overbooking di richieste arrivate nel periodo di fermo e rimaste in lista d’attesa. Il treno speciale circola anche di ritorno da St. Moritz alle 14.30, quindi si può anche invertire il programma di viaggio.

«Ho preso un rischio: ho richiesto alla nostra direzione di allestire Bernina Express speciali durante tutti i fine settimana, sabato e domenica, fino a marzo 2022 – dice Enrico Bernasconi, rappresentante per l’Italia di Ferrovia Retica – Potremo quindi avere otto gruppi supplementari nel weekend; questo dovrebbe sensibilmente aiutarci a smaltire le richieste arretrate. Chiediamo alle agenzie di viaggi un minimo di flessibilità e di comprensione, eventualmente, nel modificare leggermente il programma base».

La decisione arriva per rispondere alla pianificazione stagionale dei gruppi. «I nuovi gruppi si sono sommati ai gruppi arretrati degli ultimi 12 mesi: qualcuno ha annullato, ma tantissimi sono rimasti in standby – aggiunge – Ora dobbiamo gestire la pianificazione regolare di quest’anno, sommata alla precedente. Da una parte ci crea problemi di gestione, per i plurimi rinvii, dall’altra ci rende felici per l’attrattività del nostro prodotto.

L’aumento dei treni è legato anche all’andamento dell’estate. «Com’è andata? Non avrei mai pensato di raggiungere i numeri ottenuti a giugno, luglio, agosto e settembre. Ero ottimista ma non così tanto; sapevo ci sarebbe stata una ripresa quasi immediata e che il nostro prodotto è richiestissimo soprattutto a nord, per semplicità, prestigio e perché permette di fare viaggi in giornata, quasi gite fuori porta, o programmi di viaggio facili di un weekend con cosi contenuti. Mi basavo anche sulle richieste avute nel periodo di fermo. Ma i numeri hanno superato ogni mia aspettativa, soprattutto per la clientela individuale».

L’estate infatti è la stagione degli individuali e invece «i gruppi si muovono di più in primavera o inverno, ma da giugno a settembre abbiamo raggiunto circa l’80% di numeri e introiti dello stesso periodo 2019, che era stato l’anno record per le vendite in Italia. Per noi è un risultato eccezionale, che ci lascia ben sperare per il prossimo futuro. Se la situazione si stabilizzerà – e di fatto aumentano i vaccinati e gli infettati in maniera lieve con gli anticorpi – i numeri sono dalla nostra parte», spiega Bernasconi.

Ferrovia Retica, anche nel periodo di stop, non ha mai interrotto le campagne di comunicazione e pubblicità, sia nei canali trade che consumer. «Siamo stati attivissimi e sempre presenti nonostante in quel periodo fosse impossibile per legge accedere dall’Italia alla Svizzera – racconta – Il secondo merito è che ci siamo organizzati subito e al meglio per garantire ai nostri viaggiatori una sensazione di sicurezza estrema: treni sanificati dopo ogni corsa, gel disinfettanti sui marciapiedi e sui treni, personale rinforzato, assistenza regolare e completa durante tutto il viaggio per questioni ferroviarie e informazioni pratiche per i turisti. Servizi molto apprezzati e accorgimenti che definirei “svizzeri” che hanno aumentato ulteriormente la stima verso il prodotto».

Lo sguardo adesso è al futuro a breve termine, ovvero alla programmazione autunnale. «La pandemia ci ha insegnato a non fare proclami a lunga scadenza. Mi concentro da ora a fine anno, ho imparato a lavorare trimestralmente. Stiamo proponendo soprattutto una campagna per gli individuali tramite i nostri due tour operator ufficiali: Adrastea Viaggi e Il Girasole Viaggi – dichiara – Fino al 30 novembre proponiamo pacchetti di viaggio per individuali a prezzi ridottissimi sulla tratta del Bernina per ri-incentivare la nostra affezionata clientela. Ci sono almeno quattro possibilità a prezzi ridotti, con sconti su treni, alberghi e ristoranti, anche per ringraziare i nostri ospiti, e tenendo conto anche delle mutate condizioni economiche».

Ma in realtà Ferrovia Retica pensa anche all’inverno. «Poi siamo prontissimi per la stagione invernale, che si vende quasi da sola e non necessita di particolare promozione. L’inverno attira gli amanti dei paesaggi innevati e fiabeschi. La natura sarà il nostro sponsor principale. Proponiamo anche formule speciali treno+slitta, treno+sci, treno+escursioni», conclude il manager.