Il battesimo di Msc Virtuosa a Dubai il 27 novembre













Msc Virtuosa sarà battezzata a Dubai il 27 novembre. Msc Crociere, in collaborazione con Dubai Tourism, Dp World ed Emirates Airline, ha annunciato che le celebrazioni della nuova ammiraglia si terranno a Mina Rashid (Port Rashid).

Il battesimo si svolgerà nel rispetto dei protocolli di salute e sicurezza pubblica stabiliti dal governo di Dubai e con il supporto del protocollo di salute e sicurezza di Msc Crociere. L’evento sarà parte degli appuntamenti che accompagnano il Giubileo d’oro degli Emirati Arabi Uniti – per i 50 anni dell’indipendenza – mentre Dubai si preparerà anche ad accogliere tutto il mondo per l’Expo 2020.

«Siamo orgogliosi e onorati che il battesimo di Msc Virtuosa abbia luogo a Dubai, una delle destinazioni più ambite al mondo – ha detto Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises – Questo evento assume un significato ancora più importante, perché si inserisce in una serie di eventi e attività che si svolgeranno per celebrare i 50 anni dell’indipendenza degli Eau che si festeggerà proprio nel 2021, durante il primo World Expo della regione, oltre a celebrare la città di Dubai in quanto una delle destinazioni preferite dai viaggiatori di tutto il mondo. Sono contento che la crocieristica abbia giocato e continui a giocare un ruolo importante per il raggiungimento di questo risultato. Voglio anche ringraziare il Dipartimento del Turismo e del Commercio di Dubai, Dp World e Emirates Airline per la loro collaborazione e il loro sostegno nel rendere possibile questo evento».

L’ultima arrivata della flotta Msc Crociere prende il nome dalla parola italiana “virtuoso“, riferimento ai maestri artigiani che l’hanno progettata e sviluppata. Il battesimo sarà celebrato con intrattenimento e spettacoli dal vivo che delizieranno gli ospiti presenti da tutto il mondo e da tutta la regione del Golfo, uno dei mercati chiave di Msc Crociere.

«Dubai ha seguito un percorso al fine di diventare destinazione turistica globale e meta regionale preferita per le crociere – Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e chief executive di Emirates – Il battesimo e il viaggio inaugurale di Msc Virtuosa da Dubai sottolineano la fiducia che la città si è guadagnata come partner per l’industria crocieristica. Abbiamo sfruttato le infrastrutture di trasporto e turismo di prim’ordine, compreso l’investimento di Emirates per una struttura dedicata al check in remoto a Port Rashid. Non vediamo l’ora di rinvigorire la crescita dei passeggeri delle crociere, mentre continuiamo a lavorare all’Expo Dubai, ai programmi del Giubileo d’Oro degli Emirati Arabi e a molte altre iniziative».

Il programma del Giubileo d’oro degli Emirati Arabi Uniti prevede attività dislocate in tutto il paese per celebrarne la formazione nel 1971 e l’ascesa da piccolo porto commerciale a destinazione iconica globale. Ospitare il battesimo di Msc Virtuosa è la conferma della posizione di Dubai come polo internazionale per il turismo. Con un’infrastruttura di prim’ordine che comprende porto e terminal crociere, è in grado di gestire alcune delle più grandi navi del mondo.

Dopo il battesimo, Msc Virtuosa partirà da Dubai per il viaggio inaugurale il 28 novembre, il primo di una serie di crociere di sette notti con tappa ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas, Dammam in Arabia Saudita e Doha. Ad Abu Dhabi e Doha saranno previsti ulteriori imbarchi.

Msc Virtuosa è stata consegnata a febbraio – attualmente naviga nel Regno Unito con itinerari locali nelle isole britanniche – ed è una delle navi più innovative e all’avanguardia dal punto di vista ambientale di Msc; fa parte delle navi di classe Meraviglia.