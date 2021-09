Il Baglioni Hotel Luna Venezia riapre dopo il restyling













Nuova veste, per il Baglioni Hotel Luna Venezia, uno dei più prestigiosi ed iconici hotel 5 stelle lusso di Venezia, che ha appena riaperto le sue porte dopo un importante intervento di restyling.

L’hotel, parte della Collection Baglioni Hotels & Resorts, vincitore del premio Travel + Leisure World’s Best Award, è il più antico della città, situato in uno storico palazzo a pochi passi da Piazza San Marco, vanta arredi storici che, anche con il recente restauro, convivono con elementi più moderni.

Tra gli interventi di restyling più significativi, il recente restauro della galleria d’arte dell’hotel, curata da Spagnulo&Partners, il famoso studio di architettura ed Interior Design fondato da Federico Spagnulo.

Rinnovate anche le aree comuni del piano terra: ingresso e reception, bar, ristorante, e lobby

Totalmente nuova, invece, è la Spa dell’hotel, munita di cabine massaggi, sauna, bagno turco e sala relax, e arricchita con pannelli in tessuto classico, inserti in vetro bronzato e mosaici in vetro sfumato.

Quanto alle camere, il progetto di rinnovo utilizza materiali, tessuti, ed elementi decorativi che richiamano diversi elementi della secolare storia veneziana, e vogliono rappresentare un ponte tra passato e modernità, in un costante riferimento allo scambio culturale con l’Oriente. Fiore all’occhiello della struttura, le terrazze della Suite, con vista sulla Laguna di Venezia e i Giardini Reali.

Nella zona d’ingresso e nella Sala del Camino, i pavimenti intarsiati di marmo e i grandi lampadari antichi di Murano convivono con moderni arredi e mobili;

Nuovo look anche per il “Caffè Baglioni”, che si affaccia sul canale ed i Giardini Reali, che ha ripreso nuova vita grazie a tavoli in legno curvato e poltrone rivestite con tessuti classici di Rubelli.