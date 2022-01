Il 2022 delle case vacanze tra early booking e long stay













Continuerà anche nel 2022 il boom delle case vacanze. La conferma arriva dagli ultimi dati registrati da Belvilla, tra i più importanti player del mercato dell’holiday renting.

Le nuove restrizioni per chi arriva in Italia dall’estero non scoraggiano i viaggiatori tedeschi e olandesi che stanno effettuando prenotazioni nel nostro Paese per un soggiorno nel 2022 tra Toscana, Laghi del nord Italia e Marche.

Più cauti gli italiani, che per l’anno appena iniziato preferiscono al momento puntare su mete domestiche in Toscana, Trentino e Sicilia.

Osservando i dati di prenotazione sull’anno appena iniziato, Belvilla traccia in anteprima lo scenario dei prossimi dodici mesi confermando la propensione degli italiani a viaggi leggermente più lunghi rispetto all’anno passato e al pre-pandemia. Sulla base dei dati attuali, quest’anno gli italiani viaggeranno in media 6,23 giorni: nel 2021 la media era di 5,43 giorni.

Cifre in crescita anche rispetto al pre-pandemia, nel 2019 la media era di 5,96 giorni. In base alle prenotazioni registrate ad oggi sulla piattaforma Belvilla, la stagione di punta per gli utenti italiani si conferma l’estate con un picco di prenotazioni che si aggira sui 7,67 giorni.

Nonostante la corsa della variante Omicron, Belvilla sta registrando un trend del booking in crescita: solo nella prima settimana di gennaio le prenotazioni in Italia per un soggiorno nel 2022 sono aumentate del +57% rispetto alla settimana precedente.

Ottimismo e fiducia nella ripresa sembrano guidare le prenotazioni degli utenti, che già si assicurano le migliori case del vasto portfolio di Belvilla fino a dicembre 2022, complice la flessibilità della policy di cancellazione gratuita (fino a 21 giorni prima della data di arrivo) su una vasta selezione di case.

Il periodo più gettonato per una vacanza all’italiana è la primavera, dove già il 31% delle prenotazioni proviene dal mercato tedesco; il 17,9% dai Paesi Bassi e il 12% dall’Italia. Positivo anche il trimestre estivo giugno-luglio-agosto dove in Italia si contano già prenotazioni da tedeschi, olandesi, belgi e italiani con una durata media di soggiorno pari a 9,77 giorni.

Seppur in misura minore, Belvilla in Italia riscontra già alcune prenotazioni sull’ultimo trimestre dell’anno provenienti dal mercato tedesco e italiano. La Toscana in particolare con le sue 630 case vacanze immerse nella natura tra vigneti e agriturismi è la destinazione preferita da utenti italiani e stranieri con prenotazioni da gennaio fino a dicembre 2022.