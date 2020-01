Il 2019 sostenibile di Hilton Molino Stucky

Hilton Molino Stucky ha sviluppato nel corso degli ultimi anni una crescente attenzione nei confronti delle tematiche ambientali, svolgendo un ruolo attivo all’interno del territorio per implementare azioni volte alla sostenibilità. Tra le iniziative intraprese lo scorso anno, la decisione di ridurre l’utilizzo di plastica usa e getta, limitando il conferimento di questo tipo di rifiuto e il conseguente impatto sull’ambiente.

La scelta è partita con tutte le stoviglie della mensa dei dipendenti, che includevano in precedenza articoli monouso, sostituiti con stoviglie lavabili e riutilizzabili. Anche i bicchieri e i cucchiaini di plastica delle macchine automatiche caffè dei dipendenti sono stati sostituiti con articoli compostabili. Inoltre, sono stati introdotti distributori d’acqua automatici in tutte le zone dedicate al personale per rimpiazzare le bottigliette di plastica da mezzo litro. Soltanto questo ultimo intervento scelta ha permesso di risparmiare un milione di pezzi in 4 anni.

Questa policy non riguarda solo lo staff, ma anche il servizio offerto agli ospiti. I contenitori destinati alle porzioni finger food usa e getta hanno lasciato il posto a elementi lavabili che hanno portato a una drastica riduzione di plastica: 500mila pezzi in meno in 2 anni. Anche le cannucce, divenute emblema della lotta alla plastica, sono già state sostituite in tutti i bar di Hilton Molino Stucky con materiali equivalenti e compostabili. Adottata, inoltre, la scelta di proporre solo bevande in bottiglie di vetro, che mantengono il gusto autentico del contenuto e aiutano anche l’ambiente, riducendo la distribuzione di bottiglie di materiale plastico.

Per Venezia l’acqua è un elemento connaturato alla sua esistenza e il rispetto per questa preziosa risorsa è manifestato quotidianamente da Hilton Molino Stucky che ha ridotto il consumo di acqua nel 2019 rispetto al 2018 di quasi 14mila metri cubi.

Infine, la clientela Hilton, oltre a godere di una vasta gamma di servizi volti a rendere l’esperienza unica, può anch’essa aderire ad uno stile di vita green ed aiutare l’ambiente, servendosi delle amenity compostabili, invece delle tipiche di plastica. Hilton Molino Stucky ha aderito, con orgoglio il primo hotel Hilton in Italia, all’iniziativa Clean the world, per riciclare saponette e bottigliette di bagno schiuma usate per donarle ai meno fortunati. Sempre in termini di lotta agli sprechi, la campagna Clean your plate è mirata a ridurre lo spreco di cibo nella mensa aziendale – infatti dal 2016 gli sprechi sono stati ridotti del 38% raggiungendo un valore dello 0,3% di spreco sul totale del cibo prodotto.

Inoltre Hilton Molino Stucky ogni anno, con il sostegno di Legambiente, contribuisce ad accrescere la consapevolezza ecologica anche nei più piccoli, collaborando assieme agli allievi delle scuole limitrofe, nell’attività di pulizia volontaria dei rifiuti denominata Puliamo il Mondo. Nel 2017, l’hotel ha ospitato l’evento conclusivo di Indecorosamente, un progetto educativo per sollecitare le persone a mantenere pulita la città.

L’attenzione all’ambiente non può prescindere dal risparmio energetico che Hilton Molino Stucky attua sia attraverso la sensibilizzare di dipendenti e clienti a un uso parsimonioso delle risorse, sia attraverso l’installazione di device come sensori, lampade led o limitatori di flusso d’acqua che evitano inutili sprechi. Solo per l’energia elettrica, nel 2019, rispetto all’anno precedente, si sono così risparmiati 122.254 Kwh. Il sostegno di Hilton Molino Stucky a questa causa si concretizza anche attraverso la partecipazione di programmi di sensibilizzazione al risparmio energetico, quali M’illumino d’immenso, Earth Hour e Earth Day.

Per attestare l’impegno di Hilton Molino Stucky, Green Key, un marchio di certificazione ambientale per le strutture turistiche ricettive che mira a contribuire ad un turismo sostenibile premiando e promuovendo le buone pratiche di gestione ambientale, ha certificato negli ultimi 5 anni la dedizione e la diligenza del Gruppo. Hilton Molino Stucky ha, inoltre, ottenuto le certificazioni Iso 50001 per la gestione dell’energia e Iso 14001 per la sostenibilità ambientale.