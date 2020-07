Il 1° settembre riaprono i primi due Ag Hotels a Roma

Ag Hotels martedì 1° settembre riapre due delle sue dieci strutture romane: The Independent (in via Volturno, accanto alla stazione Termini) e The Style, in via dei Due Macelli, a pochi passi da Trinità dei Monti.

In queste settimane il gruppo sta provvedendo a completare l’adeguamento degli hotel agli standard Covid free della catena, molto superiori a quelli di legge: tutto lo staff sa identificare i sintomi del Covid-19 ed è provvisto dei dispositivi di protezione individuale necessari per evitare contatti con gli effetti personali dei clienti; sono stati implementati tutti i mezzi digitali a disposizione per facilitare il web check in/check out e il servizio concierge via telefono o mail; negli spazi comuni sono state installate colonne per l’igienizzazione delle mani e cestini per i rifiuti a pedali, mentre la pulizia delle camere potrà non essere effettuata su richiesta del cliente; personale dedicato assicurerà, con discrezione, il mantenimento della distanza di sicurezza fra gli ospiti in tutti gli spazi comuni.

Durante il riassetto quotidiano delle camere, delle sale da pranzo e dei bar verrà effettuata l’igienizzazione compartimentale anti Covid. Le aree comuni – e ogni camera prima di ciascun arrivo – saranno trattate con prodotti specifici a base di alcool; anche i filtri dell’aria condizionata subiranno trattamento regolare. Le camere verranno dotate di mascherine e piccolo gel personalizzato, e saranno assoggettate a un sistema di ventilazione con apporto al 100% di aria fresca.

Le aree fitness (presso The Independent Hotel) saranno accessibili previo uso di scarpe ginniche proprie, doppio asciugamano (uno da apporre sulla strumentazione e uno per il sudore) nonché igienizzante spray da applicare al termine di ogni esercizio sul macchinario apposito. Tutti i partner e i fornitori di amenity e di disinfettanti/detersivi verranno regolarmente sottoposti ad audit di qualità e performance di sicurezza.

L’impegno della catena è volto a rendere Ag Hotels un’isola totalmente Covid free, anche in previsione del programma di riaperture che progressivamente si estenderà alle altre strutture sino al completo ripristino dell’offerta a marzo 2021.

Tutti gli Ag Hotels accetteranno i Bonus Vacanze.