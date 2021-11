II Messico incontra il mondo: Tianguis Turistico 2021 al via in Yucatán













Al via la prima edizione in presenza post Covid del Tianguis Turistico, la fiera più importante del Messico. La manifestazione si tiene dal 16 al 19 novembre a Meridà, capitale dello Yucatán, e vedrà la partecipazione di circa 10mila persone provenienti da 40 Paesi.

La fiera, che doveva tenersi nel marzo 2020, è stata rinviata più volte e finalmente è pronta ad aprire i battenti e presentare l’offerta turistica del paese del Nord America. «Sono davvero emozionata per questo ritorno ai lavori in presenza – spiega Michelle Fridman Hirsch, segretaria dell’ente Tourism Development of Yucatán (Sefotur) – Per noi è una edizione storica. Sono 45 anni che il Tianguis rappresenta il veicolo principale di promozione turistica del Messico e, dopo la pandemia, abbiamo registrato un elevato numero di adesioni che ci fa rendere conto che la gente ha voglia di tornare a viaggiare».

Dopo i mesi di difficoltà, l’industria dell’incoming messicana respira. Alla manifestazione sono attesi 3.825 espositori da 41 Paesi del mondo, 928 aziende e 1.390 buyers. «Questo Tianguis rappresenta un segnale chiaro che il Messico è pronto ad ospitare grandi eventi puntando su nuovi modelli di sicurezza sanitaria – aggiunge la Hirsch – In Yucatán i contagi Covid registrano numero molto bassi e siamo stati i primi a mettere a punto il “Certificato delle buone pratiche sanitarie in Yucatán“, applicando una serie di standard di sicurezza sanitari negli hotel, ristoranti e perfino nelle comunità che lavorano con il turismo. Questa edizione del Tianguis, con i suoi bisogni e le sue aspettative, rappresenta una vera rinascita per il settore».

Durante la fiera sarà possibile fissare incontri e conoscere le offerte di strutture ricettive, compagnie aeree, dcm, centri congressuali, oltre a partecipare a forum con accademici ed esperti e partecipare ad alcuni fam trip che permetteranno di scoprire le ricchezze storiche e naturali di questa fantastica regione.

«Il mercato europeo è per noi molto importante – precisa la Hirsch – in Yucatán, oltre le spiagge, è possibile fare escursioni nelle città coloniali, conoscere la cultura maya attraverso i meravigliosi complessi archeologici, come quello di Chichén Itzá, oppure immergersi nella nostra natura e godere dei cenotes, le magnifiche grotte di acqua dolce tipiche della zona. Solo nella nostra regione se ne contano oltre 6 mila».

Ad oggi per accedere in Messico dall’estero non è necessario esibire alcun documento sanitario. Per entrare negli spazi dove si svolgeranno i lavori, che comprendono il centro congressuale Yucatán International, lo Yucatán Convention and Exhibition Center, Siglo XXI e il Gran Museo del Mundo Maya, sarà invece d’obbligo presentare la vaccinazione completa, oppure un tampone PCR o antigenico effettuato non più di 48 ore prima ed indossare la mascherina anche all’aperto.