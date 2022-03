Ihg rasfforza l’accordo di distribuzione con Expedia













Ihg Hotels & Resorts rafforza la partnership con Expedia Group grazie al programma di distribuzione ottimizzata. In un contesto complicato, in cui gli hotel devono gestire contemporaneamente più canali distributivi, il programma di Expedia fornisce agli albergatori un unico canale principale con cui interfacciassi per richieste B2B.

Da qui, la scelta del gruppo dell’hôtellerie di aderire al programma, ampliando e semplificando la sua rete di distribuzione all’ingrosso.

«Siamo entusiasti di entrare nel programma di distribuzione ottimizzata di Expedia Group – ha commentato George Turner, chief commercial & technology officer, Ihg Hotels & Resorts – Questo accordo ci permetterà di gestire al meglio la nostra distribuzione all’ingrosso assicurandoci un taglio dei costi, un controllo maggiore sui diversi canali e una strategia per la gestione del fatturato più mirata. In definitiva, fornirà un valore aggiunto ai nostri proprietari e ai nostri hotel».

«Il nostro obiettivo è sviluppare soluzioni vincenti e favorire l’interazione tra i viaggiatori e i nostri partner. Non vediamo l’ora di aiutare Ihg a trarre il massimo da questa soluzione per favorire la sua crescita e quella del settore dei viaggi», ha dichiarato Giovanni Moretto, director market management Italia, Expedia Group.